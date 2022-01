Biar Tidak Salah Paham, Ini Arti dari Tune Up

Halaman Selanjutnya

Perbedaan pengerjaan juga berbeda…

Banyak pemilik mobil hingga saat ini yang menganggap aktivitas tune up berkaitan dengan melakukan modifikasi atau menambah performa. Padahal, tune up merupakan salah satu cara untuk mengembalikan performa mobil seperti sedia kala.Nah, urusan tune up dan servis berkala merupakan kegiatan yang berbeda. Jangan sampai Anda tidak bisa membedakan kedua aktivitas perawatan mobil ini.Servis berkala adalah kegiatan service yang dilakukan untuk kendaraan baik mobil atau motor dengan jadwal tertentu. Penjadwalan servis dilakukan dalam waktu yang tidak tergolong lama dan harus sesuai dengan buku panduan kendaraan.Sedangkan pengertian tune up mobil adalah penyetelan ulang semua komponen mobil. Istilah ini berasal dari kata tune dan up yang artinya adalah mengatur kembali. Sebuah mobil perlu penyetingan semua komponennya setelah lama digunakan.Manfaat dari tune up mobil sendiri tidak jauh berbeda dengan servis yaitu supaya kinerja mesin mobil bisa lebih maksimal kembali. Dengan melakukan kedua jenis perawatan mobil ini, maka kendaraan kesayangan akan memiliki masa pakai yang lebih lama.