Mobil Terbakar di Jalan Raya, Asuransi Mau Tanggung Gak yah?

Ekawan Raharja • 06 Februari 2024 11:31



Jakarta: Kasus kebakaran mobil di jalan raya masih terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Saat kondisi nahas tersebut terjadi, pemilik mobil harus sigap dan sebaiknya memiliki asuransi kendaraan. Seperti yang diketahui, peristiwa mobil terbakar cukup sering menimpa pemilik kendaraan. Salah satu penyebabnya adalah short circuit atau hubungan pendek arus listrik lantaran kabel aksesori kelistrikan yang disambungkan tidak sesuai dengan standar keamanan. Jika mobil mendadak terbakar saat dikendarai, tentu saja keselamatan kamu sebagai pengendara merupakan hal utama. Apalagi jika kamu telah melengkapi kendaraan dengan asuransi mobil, tentu tidak perlu mengkhawatirkan kerusakan kendaraan yang dialami, karena perusahaan asuransi akan menanggungnya. Pastikan Asuransi yang Dimiliki Menanggung Insiden Mobil Terbakar Situs penyedia asuransi online di Indonesia, Roojai, menjelaskan sebelum pengajuan klaim asuransi mobil terbakar, pastikan jenis asuransi yang dimiliki. Sebab, Kamu hanya dapat mengajukan klaim jika risiko yang terjadi termasuk dalam perjanjian polis yang telah disetujui. Seperti diketahui, ada dua jenis asuransi mobil yang umum ditawarkan perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu, asuransi mobil All Risk (komprehensif) dan asuransi Total Loss Only (TLO). Jika jenis proteksi kendaraan yang dimiliki adalah asuransi mobil All Risk, maka ada beragam risiko yang dapat ditanggung. Mulai dari penggantian biaya perbaikan akibat kerusakan kecil, akibat kecelakaan, tindak pencurian atau kehilangan, dan dapat diperluas dari risiko kerusakan akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor, hingga huru hara atau kerusuhan. Adapun salah satu jenis kerusakan lain yang ditanggung proteksi komprehensif adalah mobil terbakar. Dengan begitu, Anda dapat mengajukan klaim jika jenis produk perlindungan kendaraan yang dimiliki adalah All Risk. Berbeda dengan jenis proteksi komprehensif, asuransi TLO hanya akan memberi ganti rugi jika kendaraan mengalami rusak parah atau tidak bisa digunakan lagi, atau dengan kata lain kerugian yang dialami di atas 75 persen. Dengan begitu, produk proteksi ini hanya menanggung kondisi mobil mati total, hilang karena tindak pencurian, hingga rusak total akibat kebakaran. Ketahui Penyebab Mobil Terbakar Hal lain yang tak kalah penting diketahui sebelum mengajukan klaim asuransi mobil terbakar adalah, memahami sejumlah ketentuan dan syarat penyebab kebakaran. Tentu saja, hal ini harus sesuai dengan sistem proteksi kendaraan yang dimiliki. Berikut ini merupakan beberapa penyebabnya yang bisa ditanggung asuransi mobil: Kebakaran berasal dari benda atau kendaraan lain yang menyambar, Kebakaran disebabkan sambaran petir, Kebakaran dipicu oleh kerusakan karena air atau alat lain yang terpakai untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, Kebakaran karena ada perintah pihak berwenang saat terlibat pencegahan menjalarnya kebakaran. Syarat Klaim Asuransi Mobil Diterima Saat hendak mengajukan klaim ganti rugi kerusakan mobil, Anda harus mematuhi dan melengkapi semua prosedur yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Berikut ini merupakan beberapa langkah dan syarat yang harus Anda penuhi agar pengajuan klaim asuransi mobil diterima: Jika setelah kejadian tabrakan pengemudi atau penumpang terluka, maka segera menghubungi ambulans dan segera melapor peristiwa atau kecelakaan yang dialami kepada tim klaim Roojai di nomor 021 5089 0821. Untuk diketahui, Anda harus melaporkan peristiwa itu dalam waktu maksimal 5 hari kalender setelah kejadian, Melengkapi seluruh dokumen klaim asuransi mobil yang dibutuhkan dan mengirim dokumen syarat klaim asuransi mobil lewat email mvclaims@roojai.co.id, Langkah pengajuan klaim asuransi mobil selanjutnya yaitu melakukan video survei. Untuk melakukannya, tim klaim akan menghubungi dan memberi link lewat SMS/email lewat video call untuk mengecek mobil yang rusak dan melakukan pengecekan dokumen, Setelah itu, tim klaim akan memberi konfirmasi pengajuan klaim asuransi mobil Anda telah diterima lewat layanan Whatsapp Roojai, Rencanakan perbaikan mobil dengan mencari lokasi bengkel reparasi mobil yang sudah bekerjasama dengan Roojai. Untuk pilihan selanjutnya, Anda dapat mengecek bengkel mobil terdekat di halaman Temukan Bengkel, Langkah selanjutnya, membawa mobil Anda ke bengkel dan mengetahui status perbaikan mobil di bengkel lewat layanan WhatsApp. Status informasi tersebut terdiri dari: Tim Klaim telah menyetujui biaya perbaikan mobil Status mobil dalam perbaikan Mobil telah selesai diperbaiki