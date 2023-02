Fitur Tersembunyi Grand Filano Hybrid-Connected? Catat Nih!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kehadiran Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected di awal tahun 2023 ini sukses mengundang perhatian masyarakat Indonesia. Gaya desain yang benar-benar baru, ternyata menyimpan banyak fitur tersembunyi yang wajib Anda pahami jika ingin mengendarai motor ini lebih optimal. Mulai dari mesin, fitur, teknologi serta kemudahan yang bisa dimanfaatkan, hingga hal yang tak terlihat secara kasat mata.Untuk membuktikan performa sekaligus mengekspresikan karakter berkelas saat berkendara Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected, Kami menjajal motor matic dengan konsep klasik itu di momen touring bersama Classy on Vacation di kawasan Pulau Seribu Pura, Bali (23–24/2/2023).”Kalau untuk merasakan fitur-fitur dan teknologinya, sebenarnya cukup berkendara di Jakarta saja sudah cukup. Tapi kami ingin memberikan pengalaman yang lebih dalam dengan mengendarai motor ini di tempat-tempat eksotis di Bali. Terutama agar pengendaraannya bisa lebih menyatu dengan kondisi yang ada,” ungkap Assistant General Manager Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro dalam pernyataan resminya.Aktivitas ini berlangsung selama 2 hari diisi dengan beragam rangkaian acara menarik, mulai dari Classy Ride sebagai momen touring bersama dalam menjelajah beragam kawasan elit Pulau Dewata, seperti café, beachclub, pantai, dan monumen ikonik Bali. Lalu apa yang menarik dari motor ini ketika diajak tour di Pulau Dewata itu? Yuk kita ulas satu per satu.Posisi Berkendara yang PasKuncian bermotor dengan jarak sedang atau agak jauh, bukan soal seberapa besar tenaga motor yang bisa Anda maksimalkan, namun hal paling penting adalah posisi berkendara yang nyaman. Desain bodi dan jok yang tidak terlalu lebar, memungkinkan bodi rata-rata orang Indonesia, jadi terasa lebih nyaman saat digunakan dalam jarak jauh. Meski bukan untuk kelas motor touring, namun motor ini sama sekali tak mengalami masalah saat diajak ke kondisi jalan tak rata sekaligus.Jarak tempuh lebih hingga 125 km pun tetap nyaman lantaran posisi berkendara memang didesain pas. Ergonomy tubuh terhadap motor, juga jadi perhatian di sini. Posisi setang tidak terlalu tinggi dan namun juga tidak rendah, sehingga berkendara dengan jarak yang agak jauh lebih nyaman.Power Mesin CukupSalah satu pendukung kenyamanan berkendara di berbagai kondisi jalan raya, adalah mesin Blue Core Hybrid 125 cc yang membuat performa lebih bertenaga. Di kondisi jalan padat atau stop & go, tambahan tenaga dari baterai yang diracik dengan sistem hybrid, bisa menambah tenaga sebesar 30 persen dari tenaga mesin 125 secara normal ketika putaran RPM menyentuh angka 1,300.Bantuan tenaga dari baterai tersebut membuat motor lebih nurut ketika diajak berakselerasi di kondisi jalan stop & go dengan sangat baik meski hanya 3 detik pertama saja dari kondisi berhenti. Namun bukan berarti saat digunakan di kondisi jalan berkelok dan naik-turun jadi lemot, justru dengan bantuan tenaga di awal itulah yang membuat motor ini tetap nurut.Bagasi dan Storage yang FungsionalBicara soal bagasi dan penyimpanan, bisa dibilang motor ini sangat fungsional dan sesuai dengan karakter para pemotor di Indonesia. Bagasi super luas memungkinkan tas ukuran backpack masuk tanpa kendala. Ditambah dek juga cukup luas, bagi yang suka bawa barang yang agak banyak bisa terakomodasi dengan baik. Sementara kantong penyimpanan di bagian kanan dan power socket, memungkinkan Anda menyimpan smartphone dan botol minum kecil di bagian depan.Fitur-Fitur di MID yang InformatifFitur Y-connect adalah fitur yang sangat diandalkan pabrikan berlogo garpu tala ini di motor-motor matic terbarunya. Selain memberi informasi histori berkendara, pengendara dapat terhubung dengan sepeda motor untuk mendapatkan informasi perihal data berkendara dan juga kondisi motor secara real time. Tampilan Revs Dashboard menarik dan informasi yang diberikan, pun beragam. Seperti kondisi oli dan aki, konsumsi bahan bakar, lokasi parkir terakhir ketika motor terhubung aplikasi, fitur rank, notifikasi pesan dan telepon masuk, error atau malfungsi kendaraan.Implementasi TFT Sub Display pada speedometer digital yang membuat tampilan lebih berwarna dengan animasi seperti Welcome dan Goodbye Message, Odometer, Fuel Consumption, dan Power Assist Indicator. Kemudian pencahayaan sepeda motor menjadi lebih terang dan mewah dengan lampu full LED yang juga terdapat pada bagasi.Tangki Bahan Bakar di DepanMelengkapi pengalaman berkendara motor hybrid ini, Smart Front Fuel untuk mengisi bahan bakar dari depan tanpa perlu membuka jok jadi fitur anti ribet.Pengalaman Berkendara MenyenangkanSecara umum, pengalaman berkendara di Bali tersebut bisa dibilang sangat mewakili kehidupan para pemotor dan generasi muda saat ini. Mulai dari destinasi yang dikunjungi, kemudian beberapa jalur yang menantang seperti jalan berkerikil hingga jalan mulus di jalur tol, membuat rasa penasaran menjajal motor ini terwakilkan. Wajar jika Yamaha mengklaim motor yang harganya mencapai Rp27 juta hingga Rp27,5 juta ini jadi andalan terbarunya.