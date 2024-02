BMW Motorrad Pamer 4 Motor Baru, Ada Skutik Listrik

Ekawan Raharja • 16 Februari 2024 12:36



Jakarta: BMW Motorrad kembali ikut serta di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Mereka langsung tancap gas dengan memperkenalkan 4 motor andalannya untuk para orang kaya di Indonesia. Keempat motor baru tersebut adalah R 1300 GS, G 310 GS, G 310 R, serta skuter listrik premium CE 04. Keempatnya ini merupakan andalan pabrikan asal Jerman tersebut setelah berada di bawah bendera baru yakni PT Layur Astiti Bumi Kencana. BMW R 1300 GS Model pertama, R 1300 GS mengisi di segmen Adventure berkapasitas 1.300 cc dan menjadi kelanjutan moeel R 1250 GS. Setidaknya ada 24 fitur yang disempurnakan di motor seharga Rp1,1 - Rp1,2 miliar itu, baik dari sisi performa maupun fitur-fitur berteknologi tinggi. Pembaruan paling mencolok tampak dari depan. Desain headlight asimetris diubah menjadi Matrix LED dengan 47 modul LED agar pencahayaan lebih optimal dalam kondisi apapun. Bobotnya lebih ringan 12 kg yang mampu meningkatkan power to weight ratio. Jika dulu mesin yang digunakan 1.254 cc, maka kini diperbesar menjadi 1.300 cc. Performanya menyentuh torsi 149 Nm, atau naik 6 Nm dari model sebelumnya, dan Tenaga yang dihasilkan pun meningkat 9 daya kuda menjadi 145 daya kuda. “Kami sangat senang untuk meluncurkan pertama kalinya di Asia, kami belum meluncurkan R 1300 GS di Malaysia, Singapura, ataupun Thailand. Indonesia menjadi negara pertama yang memilikinya,” ujar Head of BMW Motorrad Asia Tenggara & Importer Asia Pasifik, Shivapada Ray, pada Kamis (16-2-2024) di IIMS 2024. BMW G 310 GS & BMW G 310 R Kali ini hadir keluarga entry level G 310 R dan G 310 GS. Meski dari keluarga yang sama, namun G 310 R hadir dengan gaya motor Dynamic Roadster yang sangat gesit dan lincah untuk daerah perkotaan, dan G 310 GS memiliki desain yang mengadopsi gaya adventure, dengan bentuk yang aerodinamis dan posisi duduk nyaman untuk penginderaan jarak jauh. BMW G 310 GS dibanderol mulai Rp159,9 juta, lalu BMW 310 R dijual dengan harga mulai dari Rp144,9 juta (on the road Jakarta). BMW CE 04 CE 04 didesain untuk mobilitas elektrik bagi mereka yang dinamis dengan teknologi konektivitas cerdasnya membuat motor terintegrasi dengan aktivitas pengendaranya. Secara tampilan, motor listrik seharga Rp418,8 juta (on the road DKI Jakarta) memiliki desain yang sangat futuristik dengan LED headlight yang juga sudah dilengkapi dengan Daytime Running Light dan Adaptive Cornering Light yang menerangi jalan di setiap tikungan. Secara performa, CE 04 dibekali motor listrik setara dengan 42 daya kuda dan torsi maksimum 62 Nm. Sehingga mampu berakselerasi dari 0-50 kilometer/jam dalam 2,6 detik, dengan kecepatan maksimum 120 kilometer/jam dan jarak tempuh hingga 130 kilometer.