Toyota Luncurkan Vellfire Hybrid, Harga Tembus Rp1,8 Miliar

Adri Prima • 15 Februari 2024 19:31



Jakarta: Toyota Indonesia meluncurkan All New Vellfire Hybrid di hari pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. "Kami sangat senang bisa memperkenalkan anggota baru dari keluarga elektrifikasi MPV mewah All New Vellfire Hybrid. Mobil ini menggabungkan kenyamanan dan fitur canggih untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari," ujar Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda di booth Toyota. Ueda menambahkan, All New Vellfire Hybrid merupakan kendaraan MPV segmen VIP yang menawarkan berbagai fitur terbaru yang mendukung kenyamanan. Tak hanya itu, MPV dengan kapasitas 7 penumpang ini juga dibekali fitur keamanan dan keselamatan aktif. All New Vellfire Hybrid menggendong mesin dengan kode A25A-FXS. Mesin berkapasitas 2.5 liter itu dikawinkan dengan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga gabungan sebesar 247 Tk. Dengan pembaruan dan penambahan fitur tersebut, All New Vellfire hybrid ditawarkan mencapai Rp1,8 miliar on the road Jakarta. All New Vellfire menjadi pelengkap kendaraan mewah dari Toyota yang mengusung teknolog ramah lingkungan. Sebelumnya, pada ajang Gaikindo Indonesia International auto Show (GIIAS) 2023, Toyota Indonesia menghadirkan All New Toyota Alphard yang juga mengusung teknologi hybrid.