IIMS 2024 Dibuka, Pasang Target Transaksi Rp5,3 Triliun!

Ekawan Raharja • 15 Februari 2024 11:17



Jakarta: Indonesia International Motor Show (IIMS) resmi dibuka pada Kamis (15-2-2024) di JIExpo Kemayoran Jakarta. Pameran otomotif tahunan ini bahkan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang hadir di lokasi acara. "Dengan mengucap Bismillahirahmanirahim, pada pagi hari ini secara resmi, saya membukan pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2024, terima kasih," ungkap Jokowi. IIMS 2024 akan diramaikan oleh 180 peserta pameran yang terdiri atas mobil, mobil listrik, motor, dan motor listrik, serta berkolaborasi dengan beragam brand aksesoris dan aftermarket. Pameran berskala internasional kali ini diperkirakan akan dikunjungi 470 ribu orang selama 11 hari pameran, dengan target transaksi yang mencapai Rp5,3 Triliun. Daftar Peserta IIMS 2024 Selama 11 hari, sejumlah merek otomotif sudah memastikan diri akan terlibat aktif dalam perhelatan IIMS 2024. Tercatat ada 22 merek mobil yang berpartisipasi antara lain Audi, BYD, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, KIA, Morris Garages (MG), MINI, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Vinfast, Volkswagen, Seres, dan Wuling Motors. Sementara di segmen kendaraan roda dua diikuti oleh, Benelli-Keeway, Honda, Italjet, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Vespa, Aprillia, Moto Guzzi, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, Yamaha. Ada pula merek motor listrik diantaranya Alva, Davigo, Gesits, Green Tech, Keeway EV, Pacific Bike, Polytron, Rakata, Selis, SMEV, United E-Motor, VMOVE, Volta, Yadea, ZPT. Aneka Komponen Aftermarket & Aksesoris juga Tersedia Pengunjung IIMS 2024 juga bisa mendatangi area Pahami Village untuk melihat berbagai komponen aftermarket dan aksesoris kendaraan. Beberapa merek yang sudah memastikan keikutsertaan adalah Ahsan, Amsoil, Arma, ASM, Asuka, Blackvue, Hurricane, K&N, LKS, Nine Autoseries, RaiTon, SHM, Trapo, dan Venom. Pada area aksesoris dan aftermarket, sejumlah brand yang turut berpartisipasi antara lain Aluminium Car Factory, Accelera, Airpro, ASTRA Otoparts, Auto Models, Autovision, Auto Gard, Baze, Bay Fresh, Beebot, BRQ, California Scents, Chemco Wheel, Clinx, Cool Plus, Deride, Diton, FDR Tire, Ferrox, Fin Komodo, G Force, Glade, HSR Wheel, KYT, KIT Autocare, Kuno.id, Landun, Micro Clean, Motoparts.my, Powerindo, Prestone, Road Buck, V Rossi, Samurai Brake, Sakura Filter, Scarlet Racing, Solar Gard, Stiker Emboss, STP, Torsion, Turtle Wax, UPPF, Wizard Fire, WD-40, Wincos, dan Yuasa. Di hall Indonesia Boating Gathering turut berpartisipasi beberapa brand antara lain, Barakuda, Gladiator, Hidea, J Seven, Keman Boat, MDA, Riara Boatco, Samudera, Sea Eagle, Suzuki Marine, Teracraft, dan PT. Trayagantha Pinasthika. Harga Tiket IIMS 2024 Untuk dapat mengunjungi IIMS 2024, Dyandra Promosindo menyediakan rentang harga tiket masuk. Tiket sudah tersedia dan dapat dibeli dengan rincian harga, Regular Weekdays Rp50.000, Regular Weekend Rp85.000, dan tiket Premium Day untuk hari pertama (15 Februari) dibanderol seharga Rp150.000.