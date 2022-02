Mengajak Pengguna WR 155 R Menikmati Pelatihan Offroad

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Pria asal Bandung yang…

Yamaha Riding Academy (YRA) aktif melakukan edukasi berkendara off road bagi para pengguna WR 155 R. Saat ini bahkan makin istimewa karena mereka dapat menjadi bagian dari keluarga bLU cRU Indonesia dengan mengikuti aktivitas bLU cRU Off road.Program bLU cRU Off road diadakan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk akhir Januari 2022 lalu yang digelar di Bandung. Bertajuk “bLU cRU Riding Experience”, mereka mengajak para pengguna WR 155 R untuk ambil bagian mendapatkan pengetahuan teori dan praktek di Lapangan Bongkor Ujung Berung, lalu dilanjutkan terabasan di Sirkuit Bako.Para peserta menikmati jalannya event ini karena bisa memperoleh panduan yang tepat mengenai teknis berkendara WR 155 R. Adapun pembelajaran yang diberikan dalam bLU cRU Off road meliputi teori basic riding skill yaitu cara tepat untuk pengereman, berbelok, melewati jalan menanjak maupun menurun.Baca Juga:Serta beragam tips seperti posisi berkendara ketika menikung dan berdiri, melewati trek tanjakan dan turunan, saat akan naik sepeda motor, saat akan berhenti, saat akan turun dari sepeda motor. Selain itu untuk trabasan, ada beberapa tips yang diberikan ketika menghadapi jalan berlumpur atau berlubang, jalan rusak (berbatu), cara parkir di tempat tidak rata, lalu bagaimana mengatasi situasi saat terjatuh dan mendirikan motor kembali.Konsumen WR 155 R menyukai bLU cRU Off road karena memberikan manfaat agar makin enjoy mengendarai motornya. Salah satu pengguna WR 155 R yang kerap mengikuti kegiatan tersebut adalah Devi Tri Andriana, yang mengakui meskipun dirinya sudah berpengalaman dalam melakukan terabasan namun tetap membutuhkan edukasi dari YRA.”Saya sudah mengikuti pelatihan off road dari YRA. Ini bermanfaat karena sebelumnya saya hanya belajar secara otodidak dari pengalaman sendiri. Ternyata setelah mengikuti bLU cRU off Road ini, ada berbagai teknis berkendara yang harus dikuasai untuk riding yang tepat. Selain itu, ada tambahan ilmu dari video instruktur Jepang (Kenichi Kuroyama) yang jadi bekal buat berkendara WR 155 R,” papar pengguna WR 155 R, Devi Tri Andriana.