Bedah Spesifikasi All New Honda PCX, Mesin & Teknologi Baru

Honda langsung meramaikan awal tahun 2021 dengan menghadirkan All New PCX untuk para penggemar skuter matik di Tanah Air. Banyak pembaruan yang ditawarkan di generasi terbaru ini, mulai dari mesin, rancang bangun, hingga teknologi baru yakni hybrid.Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor, Johannes Loman, mengatakan penerimaan sangat baik masyarakat terhadap PCX menginspirasi perusahaan untuk terus mengembangkan model ini. Kehadiran All New PCX series produksi anak bangsa ini semakin memenuhi harapan dan kebanggaan dalam bergaya bagi pecinta skutik premium.“All New PCX series memiliki performa tinggi dan nyaman dikendarai di berbagai situasi. Hal ini diperkuat dengan komitmen kami kepada seluruh konsumen di Indonesia untuk selalu memberikan layanan terbaik di jaringan penjualan dan servis yang tersebar di pelosok negeri, yang tetap memperhatikan protokol kesehatan” ujar Loman beberapa waktu lalu.All New PCX dikembangkan dengan konsep dasar Personal Comfort Saloon dengan mengkombinasikan kemewahan dengan desain yang dinamis. Perubahan tampak di bagian lampu depan yang bersudut dengan posisi yang lebih horizontal dan melebar, kesan cahaya efek tiga dimensi dihadirkan pada desain lampu belakang, dan semuanya sudah menggunakan lampu LED.Tampilan baru pada LCD panel meter yang lebih lebar memberikan informasi yang semakin lengkap. Selain itu All New PCX menjadi pionir di kelasnya dengan menghadirkan USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya.