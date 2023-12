Motor Listrik

Jajal Motor Listrik Honda EM1 e: Seharga Rp33 Juta, Begini Sensasinya

Adri Prima • 24 Desember 2023 07:21



Jakarta: Astra Honda Motor (AHM) resmi memasarkan motor listrik pertamanya di Indonesia lewat model Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus. Motor yang sudah dirakit lokal ini sudah mengandung komponen lokal sebesar 41 persen sehingga masuk dalam daftar motor listrik yang mendapat subsidi. Dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7 juta, maka harga Honda EM1 e: dipasarkan dengan harga Rp Rp33 juta. Sedangkan varian EM1 e: Plus dibanderol Rp33,5 juta. Honda juga menyediakan on board charging untuk EM1 e: dengan kisaran harga Rp5 juta sampai Rp6 jutaan. Sensasi berkendara motor listrik EM1 e: Redaksi Medcom.id mendapat kesempatan untuk melakukan test ride dan merasakan langsung sensasi mengendarai motor listrik berukuran mungil tersebut di area Safety Riding & Training Center Astra Honda Motor. Area test ride kali ini dibagi dalam beberapa sektor yang dirancang khusus menguji kenyamanan, akselerasi, serta rute bermanuver. Tak hanya itu, tersedia pula jalur menanjak dan menurun, hingga jalur dengan genangan air untuk membuktikan kalau motor ini aman melibas genangan. Dari sisi dimensi, motor listrik Honda ini tidak jauh berbeda dengan motor-motor listrik yang sudah beredar di pasaran. Body mungil dan ramping membuat motor ini terasa masih terlalu enteng. Namun body mungil ini membuat EM1 e: asik diajak bermanuver dan pastinya cocok untuk penggunaan dalam kota. Posisi berkendara juga masih bisa ditoleransi untuk tinggi badan maksimal 170 cm. Hanya saja untuk mereka yang berpostur jangkung, pastinya berkendara tidak akan terasa ideal. Dari sisi performa, Honda EM1 e: dibekali motor penggerak MPP e: yang menghasilkan tenaga maksimal 1,7 kW atau setara 2,2 HP. Kemudian, baterainya mengaplikasikan sistem lepas-pasang (detachable) dengan jarak tempuh maksimal 41,1 kilometer. Honda EM1 e: mampu mengangkut beban maksimal mencapai 180 km. Menariknya, keunggulan Honda EM1 e: dibandingkan motor-motor listrik di pasaran adalah akselerasi yang smooth. Saat tarikan awal, tidak terasa hentakan agresif yang berlebihan sehingga lebih aman untuk pengendara pemula. Selain itu, kecepatan motor listrik ini juga terbatas hanya mencapai 45 km per jam. Motor listrik EM1 e: menawarkan beberapa fitur, antara lain lampu yang sudah seluruhnya LED, braket rack di belakang (untuk tipe EM1 e: Plus), dan USB Charger Type A untuk mengisi daya ponsel. Cocok untuk mobilitas perkotaan Kesimpulannya, dengan jarak tempuh sejauh 41,1 km dan kecepatan maksimal 45 km per jam, tentunya motor ini masih mengincar segmen mobilitas perkotaan atau penggunaan jarak dekat sehari-hari. Meski begitu, EM1 e: ataupun EM1 e: Plus tentunya bisa menjadi opsi yang layak bagi Anda yang menginginkan motor listrik dari jenama populer seperti Honda.





Sensasi berkendara motor listrik EM1 e:

