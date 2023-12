Motor Listrik

Honda Akhirnya Jualan Motor Listrik, Dirakit Lokal dan Dapat Subsidi

Adri Prima • 21 Desember 2023 19:07



Jakarta: Astra Honda Motor (AHM) akhirnya resmi memasarkan motor listrik Honda EM1 e: pada Kamis, 21 Desember 2023. EM1 e: menjadi motor listrik pertama yang dijual Honda di pasar otomotif tanah air. Honda EM1 e: rakitan dalam negeri ini hadir dengan dua varian yaitu EM1 e: standar dan EM1 e: Plus. Adapun perbedaan pada varian standar dengan Plus terletak pada penambahan rear carrier untuk menyimpa barang. Khusus untuk EM1 e: Plus juga memiliki varian warna khusus yaitu Excellent Matte Silver, sedangkan varian standar memiliki tiga pilihan warna antara lain Innovative White, Intelligent Matte Black, dan Smart Red. President Director AHM Susumu Mitsuishi mengatakan kehadiran Honda EM1 e: menjadi langkah visioner Honda dalam mengembangkan bisnis sepeda motor listrik di pasar Indonesia yang memadukan desain modern berkualitas tinggi dengan performa mesin, serta tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan motor listrik yang sudah dipasarkan. "Kami percaya Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS dapat menghadirkan sensasi berkendara sepeda motor listrik yang berbeda dengan berbagai keunggulan di segi desain yang compact dan modern, performa mumpuni, serta nyaman digunakan berkendara baik sendiri maupun berboncengan," ujar Mitsuishi. Lebih lanjut, Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya mengatakan komitmen AHM tidak sebatas menghadirkan produk sepeda motor listrik, tetapi juga melengkapi kehadirannya dengan ekosistem menyeluruh dari segi proses produksi yang berkualitas hingga layanan purna jual berdedikasi melalui dealer Honda e: shop. "Kami telah menyiapkan jaringan penjualan dan layanan purna jual yang didedikasikan khusus untuk pelanggan sepeda motor listrik Honda, termasuk teknisi handal yang siap membantu konsumen Honda," terang Thomas. Dapat subsidi pemerintah Motor listrik berukuran mungil ini sudah dirakit di Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai lebih dari 40 persen. Hal ini membuat Honda EM1 e: menjadi model yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan adanya program subsidi motor listrik dari pemerintah, harga Honda EM1 e: saat ini dibanderol Rp33.000.000. Sedangkan varian EM1 e: Plus ditawarkan dengan harga Rp33.500.000 on the road (OTR) Jakarta. Performa dan fitur Motor listrik ini menawarkan performa halus dan responsif layaknya sensasi menggunakan sepeda motor konvensional yang dihasilkan oleh motor penggerak dengan tenaga maksimal 1,7 kW. Dukungan baterai MPP e: yang dapat dilepas-pasang (detachable) turut memberikan kemudahan konsumen. Honda EM1 e: mampu mencapai kecepatan maksimal 45 km/h dengan jarak maksimal 41,1 km (WMTC Mode). Honda EM1 e: telah dilengkapi dengan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan. Untuk mendukung mobilitas penggunaannya, motor compact ini juga dilengkapi dengan Inner Rack dan USB charger type A. Informasi penggunaan sepeda motor listrik ini telah didukung dengan digital panel meter yang dapat menunjukan kecepatan, jarak, jam, trip meter, pilihan mode daya (Standar dan hemat/ECON) serta indikator baterai. Pada sisi pengereman juga telah dilengkapi dengan cakram depan berukuran 190mm dan drum brake pada sisi belakang yang terkoneksi dengan Combi Brake System (CBS) untuk memperhalus pengereman. Sementara itu, ban depan berukuran 90/90 dengan velg 12 Inci dan ban belakang berukuran 100/90 dengan velg 10 Inci.





Honda EM1 e: rakitan dalam negeri ini hadir dengan dua varian yaitu EM1 e: standar dan EM1 e: Plus. Adapun perbedaan pada varian standar dengan Plus terletak pada penambahan rear carrier untuk menyimpa barang.



Khusus untuk EM1 e: Plus juga memiliki varian warna khusus yaitu Excellent Matte Silver, sedangkan varian standar memiliki tiga pilihan warna antara lain Innovative White, Intelligent Matte Black, dan Smart Red.

President Director AHM Susumu Mitsuishi mengatakan kehadiran Honda EM1 e: menjadi langkah visioner Honda dalam mengembangkan bisnis sepeda motor listrik di pasar Indonesia yang memadukan desain modern berkualitas tinggi dengan performa mesin, serta tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan motor listrik yang sudah dipasarkan.



"Kami percaya Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS dapat menghadirkan sensasi berkendara sepeda motor listrik yang berbeda dengan berbagai keunggulan di segi desain yang compact dan modern, performa mumpuni, serta nyaman digunakan berkendara baik sendiri maupun berboncengan," ujar Mitsuishi.



Lebih lanjut, Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya mengatakan komitmen AHM tidak sebatas menghadirkan produk sepeda motor listrik, tetapi juga melengkapi kehadirannya dengan ekosistem menyeluruh dari segi proses produksi yang berkualitas hingga layanan purna jual berdedikasi melalui dealer Honda e: shop.



"Kami telah menyiapkan jaringan penjualan dan layanan purna jual yang didedikasikan khusus untuk pelanggan sepeda motor listrik Honda, termasuk teknisi handal yang siap membantu konsumen Honda," terang Thomas.

Motor listrik berukuran mungil ini sudah dirakit di Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai lebih dari 40 persen. Hal ini membuat Honda EM1 e: menjadi model yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.



Dengan adanya program subsidi motor listrik dari pemerintah, harga Honda EM1 e: saat ini dibanderol Rp33.000.000. Sedangkan varian EM1 e: Plus ditawarkan dengan harga Rp33.500.000 on the road (OTR) Jakarta.



Performa dan fitur

Motor listrik ini menawarkan performa halus dan responsif layaknya sensasi menggunakan sepeda motor konvensional yang dihasilkan oleh motor penggerak dengan tenaga maksimal 1,7 kW. Dukungan baterai MPP e: yang dapat dilepas-pasang (detachable) turut memberikan kemudahan konsumen.



Honda EM1 e: mampu mencapai kecepatan maksimal 45 km/h dengan jarak maksimal 41,1 km (WMTC Mode).



Honda EM1 e: telah dilengkapi dengan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan. Untuk mendukung mobilitas penggunaannya, motor compact ini juga dilengkapi dengan Inner Rack dan USB charger type A. Informasi penggunaan sepeda motor listrik ini telah didukung dengan digital panel meter yang dapat menunjukan kecepatan, jarak, jam, trip meter, pilihan mode daya (Standar dan hemat/ECON) serta indikator baterai.



Pada sisi pengereman juga telah dilengkapi dengan cakram depan berukuran 190mm dan drum brake pada sisi belakang yang terkoneksi dengan Combi Brake System (CBS) untuk memperhalus pengereman. Sementara itu, ban depan berukuran 90/90 dengan velg 12 Inci dan ban belakang berukuran 100/90 dengan velg 10 Inci.



