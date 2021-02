Peluang Ekspor All New PCX Terbuka Lebar

Halaman Selanjutnya

Permintaan model PCX untuk…

Honda baru saja meluncurkan All New PCX dengan varian 160 cc dan e: HEV untuk konsumen di Indonesia. Skuter matik (Skutik) gambot ini juga tidak menutup kemungkinan untuk diekspor karena hasil buatan anak bangsa.All New PCX ini merupakan hasil produksi pabrik Honda yang berlokasi di Sunter Jakarta. Peluang untuk ekspor juga cukup lebar karena generasi sebelumnya sudah di ekspor negara lainnya.President Director Astra Honda Motor (AHM), Keiichi Yasuda, menjelaskan sekarang ini produksi All New PCX ditujukan kepada pemenuhan pasar domestik. Namun tidak menutup kemungkinan model ini juga bisa dikirim ke berbagai negara apabila memang memungkinkan."Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk diekspor di masa mendatang," kata Yesuda di sela-sela jumpa pers daring beberapa waktu lalu.Perlu diingat juga, pabrik di Indonesia menjadi basis ekspor PCX untuk pasar Brazil. Sejak Desember 2019, pabrik yang di Sunter sudah mengirimkan PCX dalam bentuk completely knock down (CKD) ke luar Asia, yaitu Brazil.