DID dan VR46 Kolaborasi Bikin Rantai Performa Tinggi, Apa Kelebihannya?

Nama besar pembalap legenda MotoGP Valentino Rossi, ternyata masih sangat kuat dirasakan oleh para pecinta roda dua bahkan produsen komponen otomotif seperti rantai motor. Salah satunya adalah DID, merek rantai motor asli Jepang yang sudah malang melintang di dunia balap sebagai technical partner dan supplier rantai motor yang turut mengantarkan beberapa pembalap menjadi juara dunia seperti Joan Mir dan Fabio Quartararo di balapan MotoGP pada dua tahun terakhir ini.Pada gelaran bertajuk Ride with the Legend pada hari Rabu 13 April 2022, PT NGK Busi Indonesia sebagai distributor tunggal rantai motor DID di Tanah Air secara resmi telah memperkenalkan hasil kolaborasi dengan Valentino Rossi sebagai global brand ambassador; DID X VR46 Signature Edition.Diungkapkan oleh Marketing Manager PT NGK Busi Indonesia, Ardhieta Wicaksana bahwa hasil kolaborasi DID X VR46 Signature Edition ini sudah lama ditunggu oleh pecinta roda dua di Indonesia. Antusiasme tinggi ini berhasil meyakinkan pihak DID agar dapat mendatangkan seri special edition ini.Baca Juga:“Seri ini dilengkapi dengan material dan spesifikasi siap balap dengan tetap memastikan keseimbangan performa dan durabilitas untuk pemakaian sehari-hari. Untuk mendapatkan masa pakai yang panjang dan meminimalisir friksi, Seri VR46 dibekali dengan seal X-Ring yang telah dipatenkan oleh DID," ujar Wicak panggilan akrabnya.Ia melanjutkan bahwa di rantai tersebut terdapat teknologi Direct Energy Transfer hasil riset dan pengembangan dari balapan MotoGP yang menjaga pin rantai tetap rigid saat akselerasi ekstrim. Sehingga tenaga dari mesin dapat tersalurkan dengan sempurna hingga ke roda.Ditambahkan oleh Supervisor DID Indonesia bahwa keunggulan ini sudah mereka sematkan ke rantai itu, lantaran memang pasarnya juga menyasar segmen pengguna kendaraan roda dua yang terbilang motor premium. Lantaran ada di level terbaik pengantar tenaga mesin ke roda itu, spesifikasi materialnya pun cukup baik.“Secara kasat mata, tampilan edisi khusus ini pun istimewa karena menjadi varian rantai DID satu-satunya yang memiliki warna emas di plat rantai bagian dalam dan silver di bagian luar yang dipadukan dengan master link berwarna kuning khas The Doctor dengan grafir logo VR46. Rantai motor edisi khusus ini bersifat universal yang dapat digunakan untuk motor 150cc hingga 1,000cc berukuran 428, 520, dan 525 dengan harga jual mulai dari Rp1 jutaan," pungkasnya.