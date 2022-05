Komunitas Vespa Di Seluruh Dunia Bakal Ramaikan Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vespa World Days 2022 dipastikan akan diselenggarakan di Indonesia pada 9 - 12 Juni 2022 di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali. Indonesia mendapatkan kehormatan, karena untuk pertama kalinya sejak bergulir pada tahun 1954, acara yang biasanya selalu diselenggarakan di benua Eropa dan kini diselenggarakan di Indonesia.Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bambang Soesatyo, menyebutkan kegiatan ini akan dihadiri para pecinta skutik asal Italia tersebut dari seluruh penjuru dunia. Mereka kemudian disuguhkan dengan keindahan alam Bali."Event ini harus dimanfaatkan untuk mempromosikan sebanyak mungkin wajah Indonesia, baik dari budaya, adat istiadat, hingga kerajinan tangan. Kegiatan ini akan memberikan multiplier effect economy yang besar bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Bali. Sekaligus meneguhkan branding Indonesia sebagai rumah bagi olahraga dan mobilitas otomotif dunia," ungkap pria yang akrab disapa Bamsoet melalui situs resmi MPR.Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ini menjelaskan, berbagai kegiatan sudah disiapkan untuk memeriahkan acara. Pada tanggal 9 Juni 2022, akan ada kegiatan ride to Penglipuran, official opening Vespa Museum, president dinner at Phinisi Boat, entertainment at Vespa Village, vespa dyno contest, vespa ride exhibition, serta evening entertainment."Pada 10 Juni 2022, akan ada kegiatan president meeting at Grand Inna Bali Beach, ride to Teras Field Ubud and Barong Dance, bounty cruise, entertainment at Vespa Village, vespa dyno contest, vespa ride exhibition, blood donor, official opening ceremony, serta evening entertainment," jelas Bamsoet.