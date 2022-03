Energy to Speed Up Parade, Salam 1 Aspal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Konvoi Energy to Speed Up Parade atau Parade MotoGP pada Rabu (16-3-2022) di Jakarta menjadi penanda MotoGP Mandalika segera di mulai. Acara motoran bersama ini juga menjadi sejarah dan semakin mendekatkan masyarakat dengan para pembalap MotoGP.Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, menjelaskan konvoi Energy to Speed Up Parade diikuti 16 pembalap MotoGP, 2 pembalap Moto2, 1 pembalap Moto3, dan 1 pembalap Asia Talent Cup, serta konvoi ratusan komunitas klub motor anggota IMI dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Acara ini kemudian memberikan peluang kepada masyarakat untuk merasakan 1 aspal bersama dengan para pembalap kelas dunia tersebut."Energy to Speed Up Parade menjadi sejarah karena selama penyelenggaraan MotoGP, baru kali ini para pembalap MotoGP mengikuti parade terbesar yang diselenggarakan oleh tuan rumah, dengan turut mengikutsertakan komunitas motor. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengendarai motor di satu lintasan aspal bersama para pembalap MotoGP yang selama ini hanya bisa mereka saksikam melalui televisi," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet melalui situs resmi MPR RI.Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ini menjelaskan antusiasme masyarakat menyaksikan Energy to Speed Up Parade sekaligus telah terjual habisnya 60 ribu tiket nonton MotoGP menjadi penanda batapa masyarakat Indonesia sudah sangat merindukan hadir kembalinya MotoGP setelah absen selama lebih kurang 25 tahun dari Indonesia. Sekaligus menjadi penanda Indonesia tidak kalah hebat dari berbagai negara dunia lainnya."Selain juga bisa meningkatkan kemampuan dan gairah para atlet balap nasional, kehadiran MotoGP juga bisa memberikan county branding yang luar biasa bagi Indonesia. Antara lain melalui TV Eksposure di 207 negara dengan 31.525 jam siaran, yang disaksikan hampir 2 miliar penonton dunia. Selain juga memanfaatkan 9.454 perwakilan media internasional dan sekitar 3 ribu media cetak dari berbagai negara pecinta MotoGP. Menjadikan Indonesia semakin dikenal oleh penduduk dunia," pungkas Bamsoet.