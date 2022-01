Mengenal Jenis-jenis Suspensi Motor & Cara Merawatnya

Pilihan Suspensi Depan

Setiap sepeda motor menggunakan suspensi untuk menjaga kenyamanan dan menahan guncangan. Peran suspensi sangat signifikan terutama di jalan kurang bagus, seperti jalan gelombang, jalan berlubang, jalan berbatu.Kemajuan teknologi di dunia sepeda motor turut berpengaruh dalam pengembangan kualitas suspensi agar para pengendara semakin nyaman dalam berkendara. Jadi untuk mengurangi guncangan tidak hanya spring atau per saja, tetapi ada bantuan dengan oli juga supaya penahan guncangan bisa lebih empuk atau pengendara lebih nyaman.”Suspensi berperan penting pada sepeda motor sebagai peredam kejut yang menahan guncangan sehingga memberikan kenyamanan saat aktivitas berkendara. Karenanya pengguna motor perlu mengenal jenis dan manfaatnya, serta perawatannya, sehingga makin menunjang kegiatan berkendara yang lebih maksimal,” ungkap Manager After Sales Main Dealer Yamaha PT Thamrin Brothers, Muslian, melalui keterangan resminya.Saat ini jenis suspensi terutama bagian depan sudah mulai beragam sesuai dengan perkembangan terkini. Ada suspensi teleskopik dan suspensi upside down. Perbedaan yang mudah terlihat dari kedua suspensi ini adalah posisi inner tube (tabung kecil) dan outer tube (tabung besar).Pada jenis upside down, posisi inner tube berada di bagian bawah dan outer tube berada di atas. Sedangkan jenis teleskopik di bagian atas adalah posisi inner tube dan outer tube berada di bawah.