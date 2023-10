Hadir di IMOS+ 2023, Astra Honda Perkenalkan Tagline Baru: Satu Hati Penuh Arti

Patrick Pinaria • 27 Oktober 2023 18:51



Tangerang: PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar stan di Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) pada 25-29 Oktober 2023. Pada pameran yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Hall 10, Tangerang itu, AHM memperkenalkan tagline baru, Satu Hati Penuh Arti. Tagline baru tersebut merupakan bagian dari rasa syukur dan apresiasi AHM kepada konsumen mereka. Mereka bersyukur karena memiliki pelanggan yang begitu banyak dan loyalitas kepada AHM. "Pada kesempatan di IMOS+ 2023 ini, kami ingin berterima kasih atas kepercayaan besar kebersamaan dan loyalitas tinggi dari para konsumen kami di seluruh Indonesia, sekaligus kami juga mempersembahkan tagline terbaru dari Astra Honda Motor, yaitu Satu Hati Penuh Arti. Kebersamaan bersama konsumen tentu menjadi kesenangan bagi kami," kata Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan IMOS+, Rabu, 25 Oktober 2023. Pada pameran sepeda motor terbesar di Indonesia tersebut, AHM juga menampilkan produk-produk terbaik dan menggelar berbagai kegiatan menarik khusus bagi para pengunjung. Tujuannya, untuk memberikan pengalaman terbaik dan menginspirasi konsumen untuk berani mewujudkan setiap mimpi bermakna melalui berbagai aktivitas kebersamaan dengan sepeda motor Honda sesuai dengan gaya hidup dan karakter konsumen. Guna mewujudkan misi tersebut, Honda memamerkan 27 sepeda motor kepada para pengunjung di IMOS+ 2023. Seluruh sepeda motor tersebut terbagi ke dalam tujuh zona yang pastinya siap memberikan sensasi pengalaman berbeda. Ketujuh zona tersebut di antaranya, Urban, Explorer, Racing, Big Scooter, Fashion, Lifestyle and EV. Selain produk-produk menarik yang hadir di IMOS+2023, AHM turut mengajak para pengunjung untuk mengikuti beragam aktivitas kebersamaan yang sesuai kesenangan dan mimpi setiap konsumen di berbagai bidang selama penyelenggaraan IMOS+ 2023. Beberapa di antaranya, terkait edukasi keselamatan berkendara, talkshow trend fashion terkini, berbincang dengan pembalap idola Astra Honda Racing Team, dan bersinergi bersama dalam melakukan aksi penghijauan untuk negeri. Bukan hanya itu. Para pengunjung juga mendapat kesempatan istimewa untuk mengendarai sepeda motor idaman mereka di area test ride. Tak kalah menarik, pengunjung AHM di IMOS+ 2023 diperkenalkan produk baru, New Honda Scoopy. Skutik fashionable ini memiliki tampilan terbaru dalam hal warna dan desain grafis. Penampilan baru dalam kedua unsur ini semakin unik, tampil gaya, dan siap mencuri perhatian di jalanan. (Foto:Daniel Christian Duta Erlangga) Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan beragam pilihan sepeda motor Honda dan aktivitas kebersamaan yang dihadirkan pada IMOS+ 2023 menjadi representatif dari gaya hidup dan perwujudan mimpi para pecinta otomotif. "Kehadiran Honda di IMOS+ 2023 merupakan wujud kebersamaan kami bersama konsumen melalui beragam produk dan aktivitas yang dapat menunjang kesenangan dalam berkendara, gaya hidup, maupun dalam beraktivitas sehari-hari merealisasikan mimpi-mimpi mereka yang penuh makna. Tidak lupa kami juga hadirkan Honda EM1 e: sebagai komitmen perusahaan dalam menyongsong era elektrifikasi," ujar Octa. AHM pamerkan produk terbaik di enam zona Adapun produk-produk terbaik AHM dipajang di enam zona yang tersedia di stan mereka. Zona pertama dibuat khusus menampilkan motor-motor fashion seperti Honda Genio dan New Honda Scoopy. Khusus New Honda Scoopy, AHM mendesain jenis motor tersebut dengan karakteristik fashionable dan gaya penampilan sesuai dengan tren masa kini. Kedua merupakan zona khusus Big Scooter. Di zona ini, AHM menghadirkan Honda ADV160 sebagai skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang kaya fitur canggih, serta desain urban explorer yang tangguh dan kokoh. Model skutik premium Honda PCX160 hadir melengkapi zona ini ditemani skutik premium sporti Honda Vario160 dan skutik mewah nan sporti, Honda Forza. AHM juga menyediakan zona racing. Zona ini memajang motor-motor yang menunjukkan DNA balap Honda begitu kental seperti CBR150R edisi MotoGP, CBR250RR SP Tricolor, CBR1000RR-R tricolor, dan RC213V-S yang menggunakan livery dari Repsol Honda Team di MotoGP. Untuk melengkapi gaya hidup berkendara, AHM menyiapkan zona lifestyle. Di sini, pengunjung dapat melihat model sepeda motor Honda berdesain unik, menarik, yang kehadirannya telah terbukti tak lekang oleh waktu seperti Honda ST125 Dax, Honda CT 125, dan Honda C125. Berpindah ke zona Explorer, produk sepeda motor Honda yang dikhususkan bagi para penjelajah, menghadirkan motor touring Big Bike Honda yakni CB500X dan XL750 TRANSALP. Model CB150X juga ditampilkan sebagai motor sport adventure touring 150cc pertama di Indonesia dengan nuansa tampilan Big Bike. Dua model untuk jalanan aspal itu disempurnakan oleh Honda CRF150L, Honda CRF250 Rally dan Honda CRF250L. Pada zona Urban, AHM menghadirkan motor-motor yang menyenangkan dalam penggunaan sehari-hari, mulai dari sepeda motor sporty yakni CB150R Streetfire dan CB150 Verza. Keduanya ditemani Honda Vario 125, Honda BeAT sporty serta Honda Supra X 125. Sementara di zona EV yang merupakan etalase masa depan moda transportasi elektrik menampilkan Honda EM1 e:. AHM juga menawarkan beragam apparel dan aksesoris resmi mereka, Honda Genuine Accessories (HGA). Produk-produk tersebut untuk melengkapi gaya hidup dalam beraktivitas bersama sepeda motor Honda. Para pengunjung dapat menyesuaikan dan memboyong apparel resmi di booth Honda. AHM tak sekadar memajang produk-produk mereka. Pada booth seluas 527 meter persegi, AHM juga memamerkan perlengkapan balap yang digunakan para pembalap Astra Honda Racing Team saat mengharumkan nama Indonesia di berbagai kancah balap internasional, serta adanya area demonstrasi produk water repellent dari AHM pada unit sepeda motor Honda Scoopy yang membuat debu dan kotoran tidak mudah menempel pada permukaan. Selain itu, beberapa unit modifikasi dari CB150X, Honda Vario 125, Honda PCX160, dan CBR150R pun hadir di booth AHM untuk menginspirasi para pecinta modifikasi. Tentunya, pengunjung pun bisa melakukan test ride untuk tiga model, yakni Honda PCX160, CB150X, dan CB500X. Ajak masyarakat bersama-sama wujudkan mimpi Pada kesempatan ini, AHM juga menghadirkan video One Heart atau Satu Hati terbaru dengan nuansa yang hangat dan penuh energi. Di mana AHM melalui semangat Satu Hati terus berupaya hadir dalam setiap momentum kebersamaan dengan konsumen setianya dan terus menemani konsumen dalam untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Penyegaran pada video One Heart menjadi representasi kebersamaan AHM dan jaringannya di seluruh Indonesia dengan konsumen untuk terus berusaha dalam menggapai mimpi. Hal ini karena setiap mimpi dari konsumen memiliki arti tersendiri dan bermakna bagi mereka. Tagline One Heart atau Satu Hati hadir sejak tahun 2010 untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi konsumen sepeda motor Honda di Indonesia. Pada tahun 2011, tagline ini semakin mendunia dengan kehadirannya di ajang balap motor tertinggi, yakni MotoGP. Seiring berjalannya waktu, tagline One Heart tidak hanya mengenai produk dan juga layanan kepada konsumen namun menjadi penyemangat kebersamaan dalam upaya wujudkan mimpi bersama sepeda motor Honda.

(Foto:Daniel Christian Duta Erlangga)



AHM pamerkan produk terbaik di enam zona

Ajak masyarakat bersama-sama wujudkan mimpi

