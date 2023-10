Diperkenalkan di IMOS+ 2023, New Honda Scoopy Makin Stylish dan Segini Harganya

Tangerang: PT Astra Honda Motor (AHM) resmi memperkenalkan New Honda Scoopy di Indonesia Motorcycle Show (IMOS+), Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Hall 10, Tangerang. Produk skutik terbaru AHM tersebut tampil dengan warna baru yang memberikan kesan makin segar dan modern. Ada dua kombinasi warna unik pada dua varian New Honda Scoopy, Stylish dan Prestige. Dalam produk kedua varian skutik tersebut, AHM menuangkan kombinasi-kombinasi warna yang unik. Contohnya, varian Stylish. Dalam varian ini, AHM memberikan kombinasi warna baru antara hijau dan merah. Sedangkan kombinasi warna hitam dan putih dituang dalam varian Prestige. Kedua varian tersebut juga dilengkapi warna coklat pada jok. Tujuannya, meningkatkan keunikan pada keseluruhan penampilan desain New Honda Scoopy. Selain itu, AHM juga melakukan pembaruan striping untuk New Honda Scoopy varian Sporty, Fashion, dan Stylish. Pembaruan striping dibuat untuk meningkatkan serta menarik perhatian para pencinta skutik di Tanah Air. Varian Sporty dan Fashion tetap mempertahankan pilihan warna Sporty Grey dan Sporty Red untuk varian Sporty, dan Fashion Blue, serta Fashion Brown untuk varian Fashion. Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengungkapkan alasan tentang pembaruan warna dan striping pada New Honda Scoopy. Ia mengatakan, pembaruan tampilan produk tersebut menjadi salah satu komitmen tinggi AHM dalam melakukan inovasi terhadap seluruh produk demi memberikan kepuasan konsumen. (Foto:Dok.AHM) "Pilihan warna dan desain striping terbaru pada New Honda Scoopy memberikan ruang pilihan pecinta motor skutik yang ingin tampil berbeda dan siap menjadi pusat perhatian. Jaminan garansi rangka terbaru juga membuat penggunanya dapat tampil lebih percaya diri berkendara harian sesuai gaya hidup unik dan fashionable yang mereka miliki," ujar Octa. Adapun beragam New Honda Scoopy memiliki harga yang beragam. Khusus New Honda Scoopy varian Sporty berwarna Sporty Red dan Sporty Grey, varian Fashion berwarna Fashion Blue dan Fashion Brown, dijual dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta Rp21.975.000. Sedangkan Varian Stylish dengan pilihan warna Stylish Red dan Stylish Green serta varian Prestige dengan pilihan warna Prestige White dan Prestige Black hadir dengan harga OTR DKI Jakarta Rp22.780.000. Menariknya, AHM juga memberikan masa garansi rangka baru selama lima tahun untuk New Honda Scoopy. Masa garansi ini berlaku tanpa batas jarak tempuh (kilometer). Masa garansi tersebut bertambah dari yang sebelumnya hanya berlaku selama setahun. Garansi 5 Tahun untuk semua model Masa garansi lima tahun tidak hanya diberlakukan untuk New Honda Scoopy. AHM juga memberikan garansi rangka lima tahun tersebut untuk setiap sepeda motor baru yang diterima konsumen sejak Rabu, 25 Oktober 2023. Periode baru masa garansi ini juga berlaku untuk semua model sepeda motor yang dipasarkan AHM, termasuk jenis sepeda motor skutik, cub, sport, motor listrik, hingga big bike. Perlindungan menyeluruh pada semua sepeda motor Honda juga diberikan melalui jaminan garansi dengan perpanjangan jarak tempuh pada komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60 ribu km, garansi mesin selama 3 tahun atau 36 ribu km, garansi kelistrikan dan komponen rangka selama 1 tahun atau 12.000 km. Jaminan garansi terbaru ini berlaku untuk semua sepeda motor yang diproduksi AHM dan sepeda motor Honda kelas premium. "Periode baru masa garansi rangka 5 tahun serta perpanjangan jarak tempuh pada garansi komponen injeksi PGM-FI, mesin, dan kelistrikan adalah bentuk tanggung jawab sekaligus apreasiasi kami atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap sepeda motor Honda. Kami ingin meningkatkan kepuasan, kesenangan, dan kebebasan konsumen setia Honda dalam menikmati sensasi berkendara dengan teknologi dan layanan purna jual terbaik kami yang tersebar luas di penjuru Indonesia," ujar Octa. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan berkendara para pemilik sepeda motor Honda berteknologi eSAF yang menerima sepeda motornya sebelum tanggal 25 Oktober 2023, AHM kembali mengundang untuk mendatangi bengkel resmi Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) terdekat atau dapat menghubungi layanan 24 jam contact center Honda 1-500-989 untuk mendapatkan Layanan Cek Rangka yang telah kami buka sejak Agustus lalu. Konsumen dapat melakukan pemeriksaan dan mendapat penanganan rangka eSAF sepeda motornya tanpa dikenakan biaya. (Foto:Dok.AHM)



