Belajar Dari Model Sebelumnya, Suspensi All New PCX Dirombak

PCX generasi sebelumnya sudah diperkenalkan sejak tahun 2018, dan kala itu mendapatkan komentar miring dari konsumen mereka terkait suspensi. Omongan ini kemudian didengarkan baik-baik oleh tim research and development (R&D) Honda dan sektor tersebut kemudian mendapatkan ubahan yang cukup signifikan.Kala itu PCX mendapatkan keluhan dari konsumen soal suspensi belakangnya yang terlihat miring antara per dan batang as. Dan yang terbaru adalah soal sasis bagian belakang yang tak simetris.Di All New PCX ini, pabrikan melakukan sejumlah ubahan dari mulai sasis hingga kedudukan suspensi. Large Project Leader PCX 2021, Jumpei Omori, menjelaskan ubahan suspensi menjadi salah satu perhatian mereka ketika melakukan pengembangan generasi terbaru skutik gambot tersebut.Di sektor suspensi belakang, sudut pemasangan antara link engine dan suspensi dioptimalkan untuk meningkatkan kenyamanan pengendara. Spring (per) suspensi belakang All New PCX dibuat lebih lebar, sehingga tampak juga lebih kokoh dan besar dibandingkan di model sebelumnya.Selain per lebih lebar, suspensi belakang ini lebih panjang 15 mm, menjadi 365 mm, dimana sebelumnya hanya memiliki panjang 350 mm. Axle stroke PCX 160 juga lebih panjang 10 mm menjadi 95 mm. Dengan bekal ini, All New PCX dinilai mampu menahan redaman di jalan yang kasar.