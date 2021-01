Honda CBR150R Gen 5 Meluncur, Intip Ubahannya

Jakarta: Honda akhirnya menghadirkan All New CBR150R untuk konsumen yang ada di Indonesia. Generasi kelima ini hadir dengan sejumlah ubahan yang diklaim meningkatkan Performa, handling, dan penampilan yang lebih agresif.



Presiden Direktur PT Astra Honda Motor (AHM), Keiichi Yasuda, mengatakan CBR150R adalah sepeda motor yang nyaman. Saat menaikinya, pengendara akan mendapat sensasi kelincahan dan mudah dikendalikan sesuai keinginan.



”Kami tertantang menghadirkan sepeda motor yang mampu memberi kebanggaan. Berbagai fitur baru dan penyempurnaan di dalamnya sekaligus meningkatkan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Yasuda Selasa (12/1/2020) melalui webinar.







Pengembangan rival Yamaha YZF-R15 ini mengadopsi konsep Total Control seperti yang dilakukan di CBR250RR. Pengembangannya ini diharapkan bisa menjadi jawaban bagi para konsumen yang inginkan sepeda motor dengan desain agresif, canggih, up to date, ringan, lincah, dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan.



Desain yang ditawarkan All New CBR150R masih mempertahankan siluet body agresif dengan banyak sudut tajam. Beberapa bagian makin berotot, namun tetap ringan.

