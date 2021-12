Pupuk Mimpi ke MotoGP, Yamaha KIni Punya bLU cRU Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Komitmen besar untuk tampil di ajang balap MtotoGP, sudah jadi impian besar Yamaha Indonesia, bahkan sebelum hiruk-pikuk ramainya penjenjangan pembalap ke ajang tersebut. Memang tak semudah membalikkan telapak tangan, lantaran ada proses yang harus dilalui. Seperti komitmen pabrikan berlogo garpu tala di tahun ini. Memupuk mimpi ke pentas balap dunia seperti MotoGP, kini mereka merilis bLU cRU Indonesia.Dirilis secara resmi di Sentul International Circuit, Bogor, Kamis (16/12/2021), dirangkaikan langsung dengan pengetesan motor sport teranyar brand tersebut yaitu New R15M dan New R15. Bertajuk 'The 1st bLU cRu Experience in Indonesia' test ride motor teranyar ini dihadiri beberapa media arus utama nasional dan juga konsumen (komunitas).”Hari ini kami ingin membangun budaya racing agar semakin kuat di Indonesia dengan DNA Racing Spirit untuk pembalap, konsumen sport dan fans. Maknaya kami merilis bLU cRU Indonesia yang menjadi wadah bagi orang-orang dengan passion racing kuat di dunia Yamaha Sport, menggunakan line up sport kami yang lengkap," ujar Presiden Direktur & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Minoru Morimoto, saat meresmikan acara tersebut.Baca Juga:Ia menegaskan bahwa dengan merasakan pengalaman aktivitas bLU cRU di Indonesia, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pembalap profesional. DIkatakan lebih lanjut, bahwa makna dari bLU cRU secara harafiah adalah Blue Crew atau Tim Biru. Ini berarti menjangkau luas semua orang yang memiliki passion racing di dunia Yamaha Sport. Baik di lintasan on road maupun off road.Konsepnya bertujuan menciptakan kebanggaan dan kesenangan pengalaman berkendara yang mencakup tiga pilar utama yaitu Enjoy, Skill Up, dan Connect. Beragam aktivitas diadakan bagi konsumen untuk Enjoy mengendarai sepeda motornya. Selain itu juga dibekali dengan edukasi dan training agar mendapatkan Skill Up berkendara. Serta tentunya bisa Connect dengan pengendara lainnya dalam keluarga bLU cRU ini.Selain memberikan kesempatan kepada jurnalis otomotif tanah air untuk menjajal performa handal dua motor barunya, mereka juga mengajak serta dua pembalap dunia yaitu Galang Hendra Pratama dan M. Faerozi Toreqatullah. Mereka jadi pemandu para jurnalis untuk merasakan performa terbaik motor bergaya sport itu.