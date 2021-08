Tujuh Varian Anyar Triumph Bonneville, Apa yang Baru?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penurunan angka kasus covid dan optimisme berbagai pihak untuk menghadapi pandemi, mulai terlihat. Di sisi pemegang merek otomotif seperti Triumph di Indonesia, pun mulai pede meluncurkan produk barunya. Seperti yang mereka laksanakan jelang Jumat sore (27/8/2021) tadi. Sebanyak tujuh varian Triumph Bonneville resmi dipasarkan untuk Indonesia.Ketujuh varian baru tersebut, di antaranya adalah New 2021 Bonneville T120, New Bonneville T120 Black, New 2021 Bonneville T100, New 2021 Street Twin, New 2021 Street Scrambler, New 2021 Bonneville Speedmaster, dan New 2021 Bonneville Bobber.Direktur Penjualan dan Pemasaran Triumph Motor Indonesia Sapta Hariaji menjelaskan, bahwa model modern classic yang sudah menjadi andalan Triumph bahkan menjadi andalan penjualan mereka di Indonesia.“Tipe Bonneville ini merupakan model yang menjadi andalan dari sejarah Triumph. Karena itulah keluarga Bonneville selalu mendapatkan pembaruan pada fitur-fitur ataupun warnanya karena melambangkan kebesaran dari nama Triumph Motorcycles.”Kehadiran varian baru keluarga Bonneville, menjadi jawaban dari kebutuhan teknologi di era modern, dengan tidak meninggalkan karakter dan citarasa klasik seperti produk-produk pendahulunya. Tipe klasik Bonneville akan tetap memiliki garis keturunan dari Bonneville 1959 pertama yang ikonik. Sementara tipe lain seperti Street Twin, Street Scrambler, Bonneville Speedmaster klasik dan Bonneville Bobber akan mendapatkan beberapa pembaruan di fitur-fiturnya.