Merapah 1.987 KM Aspal Timur Indonesia di Romancing Journey to The East

Perjalanan Romancing The Journey yang diinisiasi bersama oleh Ade Habibie, Johan Malik, Adit The Frankenstein dan Angga Pradana akhirnya mencapai garis akhir di kota Larantuka, Flores Timur pada beberapa hari lalu.Awal dari perjalanan ini dimulai dari Kota Denpasar dengan total perjalanan sepanjang 1.987 km yang ditempuh oleh keempat figur pecinta roda dua custom di Indonesia ini. Selama beberapa hari perjalanan Romancing Journey to The East ini, mereka menemukan sebuah “rasa” dalam sebuah perjalanan yang dilakukan selama sekitar satu pekan.“Perjalanan ini menjadi hal yang menyenangkan bagi kami semua karena banyak pengalaman yang bisa didapat seperti bertemu dengan saudara baru dan juga pengalaman yang menarik dari setiap daerah yang kami singgahi. Pengalaman seperti panas terik perjalanan, menyeberang dari Pulau ke Pulau ataupun sekadar menemukan tempat istirahat menjadi sebuah kenikmatan yang tidak ternilai dengan misteri,” papar Johan Malik dan Ade Habibie.Beberapa kota yang dilewati dalam perjalanan kali ini antara lain adalah Denpasar, Lombok, Taliwang, Sumbawa Besar, Bima, Labuan Bajo, Ruteng dan berakhir di Kota Larantuka, Flores Timur. Sepanjang perjalanan yang dilalui, mereka singgah di beberapa lokasi dan daerah wisata setempat yang memukau seperti Danau Kelimutu dan juga kawasan Labuan Bajo. Sepanjang perjalanan, rombongan menemukan beberapa hal baru seperti makanan lokal khas Lombok & Sumbawa dan juga mencoba Moke, sebuah minuman lokal khas Flores.The Ride Project juga berencana melanjutkan rangkaian perjalanan An Odyssey of Indonesia ini dengan mengeksplorasi keindahan lain Indonesia seperti perjalanan ke wilayah Barat Indonesia atau ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Tidak hanya perjalanan di dalam negeri, The Ride Project akan mencoba untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan berkolaborasi dengan brand-brand lokal yang berkualitas.“Kita tidak hanya ingin menceritakan perjalanan dari sudut pandang kita saja tetapi juga mau berbagi pengalaman secara langsung dengan mengadakan open trip & adventure yang sedang kita siapkan. Untuk perjalanan tersebut kami juga akan coba bekerjasama dengan banyak teman dan saudara di berbagai daerah, kota dan Negara.” Tambah Adit The Frankenstein dan juga Angga Pradana.