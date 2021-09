Bedah Spesifikasi Moto Guzzi V7 Stone & V85 TT Travel

New Moto Guzzi V7 Stone

Moto Guzzi V85 TT…

Jakarta: Moto Guzzi secara resmi memperkenalkan 2 motor terbarunya yakni New Moto Guzzi V7 Stone dan Moto Guzzi V85 TT Travel. Keduanya seolah mengajak para bikers di Indonesia untuk berpetualang karena desain yang ditawarkan ini sangat cocok untuk perjalanan jarak jauh.President Director PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega, menjelaskan kedua motor ini menawarkan sensasi berpetualang yang berbeda. New V7 Stone hadir untuk penggunaan dalam kota dan perjalanan jarak jauh, sedangkan V85 TT Travel hadir untuk petualangan dan penjelajahan di jalur offroad."Dua model dengan karakter yang unik dan khas tersebut sama-sama diciptakan berdasarkan penelitian dan pengembangan teknik mesin secara detail untuk memaksimalkan pengalaman berkendara dengan kenyamanan optimal. Keduanya memiliki performa dan pengalaman tak terlupakan bagi pengendara yang mencari sentuhan dari sebuah motor untuk memperkaya gaya hidup pengendara,” kata Marco Noto La Diega, President Director PT Piaggio Indonesia.New V7 Stone masih melanjutkan model yang sudah ada sejak tahun 1967 dengan tetap mempertahankan desain dan karakternya. Model terbaru ini merupakan generasi keempat dan menjadi bagian dari sejarah panjang.Motor bergaya cruiser ini menawarkan desain yang timeless, fitur moder, dan menawarkan kesan yang berbeda. Mereka tetap menawarkan kekuatan namun dengan kenyamanan berkendara yang diklaim nyaman.Di sektor dapur pacu terdapat mesin transversal 90 derajat V-twin berkapasitas 853 cc. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 65 daya kuda @ 6.800 rpm dan torsi 75 Nm @ 5.000 rpm.Kuda besi bergaya cruiser ini dibanderol Rp 535 juta on the road (On the road DKI Jakarta). Konsumen bisa memilih warna Arancione Rame (oranye) dan Nero Ruvido (hitam).