Adu Strategi Bikin Orang Beralih ke Motor Listrik

Beralih ke motor listrik, tentu bukan perkara mudah bagi banyak orang. Apalagi perjalanannya cukup jauh dan butuh kecepatan yang cukup tinggi. Mengingat kendaraan listrik terutama motor listrik, saat ini masih banyak yang membatasi jarak tempuh hanya sekitar 70 km dan kecepatan jarak tempuhnya hanya juga sekitar 60-70 km per jam saja.Produsen kendaraan listrik pun ramai-ramai adu strategi agar orang mau beralih menggunakan kendaraan listrik. Salah satunya adalah United E-Motor. Tahun ini mereka benar-benar gaspol agar motor-motor listriknya bisa diserap oleh pasar. Tema 'Electric Now!' pun jadi tema besar yang mereka angkat untuk membuat orang mau beralih ke kendaraan listrik.Head of Division United E-Motor Awan Setiawan mengatakan, brand motor listrik mereka optimist dapat menghadirkan kendaraan listrik dengan efisiensi energi dan ramah lingkungan. Apalagi dengan beragam tipe motor listrik dengan jarak tempuh lebih jauh hingga 120 km per charge yang terdapat pada tipe TX3000 dengan dua baterai, dan waktu pengisian daya cepat hingga dua jam per baterai.Debut United E-Motor, kata Awan, juga sebagai upaya mendukung upaya pemerintah menggaungkan ajakan kepada masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Bahkan, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait subsidi untuk kendaraan listrik. Tentu hal tersebut bisa mempermudah orang beraluh ke kendaraan listrik. ”Saat ini beberapa tipe produk dari United E-Motor sudah mendapatkan kebijakan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 7 juta,” ungkap Awan.Beberapa tipe yang sudah mendapat subsidi pemerintah itu di antaranya adalah TX3000, TX1800, dan T1800 yang merupakan tipe motor dengan TKDN mencapai 57,19 persen. ”Terkait program subsidi dari pemerintah, sepenuhnya kami mengikuti ketentuan yang diberlakuan,” ungkap Awan.Tak Hanya mengandalkan program pemerintah, mereka juga menggeber progarm khusus untuk konsumen melalui melalui program aMAYzing Promo. Head of Marketing dari Authorized Store PT Bintang Mas Lestari Yandi Sosiandi mengatakan, dengan tersebut mereka berharap masyarakat dapat lebih tertarik dan mau beralih menggunakan kendaraan listrik.Benefit itu dijelaskan berlaku untuk setiap pembelian motor listrik tipe T1800, TX1800, dan TX3000. Selain itu, khusus untuk tipe TX Series akan langsung mendapatkan paket gratis apparel. ”Berupa jaket motor, box eksklusif, dan helm berstandar SNI,” ujar Awan.Hal lain yang jadi bagian menarik adalah brand motor listrik di bawah naungan PT Terang Dunia Internusa (PT TDI) tersebut juga menawarkan garansi baterai selama lima tahun untuk tipe T1800 dan 3 tahun untuk tipe TX Series. ”Bagi yang ingin melakukan pemesanan di awal untuk tipe MX1200, akan mendapatkan gratis aktivasi aplikasi U-Key dengan syarat dan ketentuan berlaku,” kata Awan.