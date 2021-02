Honda PCX 160 & Hybrid Dipasarkan, Harga Mulai Rp30 Jutaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda akhirnya menghadirkan All New PCX untuk pasar otomotif di Tanah Air, setelah peluncuran perdana di Jepang akhir tahun lalu. Tidak tanggung-tanggung, jenama asal Jepang ini langsung meluncurkan PCX 160 dan PCX e: HEV.President Director Astra Honda Motor (AHM), Keiichi Yasuda, menerangkan skutik PCX selalu ingin memberikan kenyamanan dan ekspresi elegan bagi pengendaranya dalam satu dekade ini. Dengan berbekal mesin, desain, dan fitur terbaru, All New PCX series diharapkan dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara bagi pecinta skutik yang juga mendambakan teknologi tinggi.“Dilengkapi mesin terbaru 160 cc dengan 4 katup eSP+, menjadikan All New PCX series semakin nyaman dikendarai dalam berbagai situasi, baik di perkotaan maupun jarak jauh,” ujar Yasuda Jumat (5/2/2021).Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman, menambahkan penerimaan sangat baik masyarakat terhadap PCX menginspirasi perusahaan untuk terus mengembangkan model ini. Kehadiran All New PCX series produksi anak bangsa ini semakin memenuhi harapan dan kebanggaan dalam bergaya bagi pecinta skutik premium.“All New PCX series memiliki performa tinggi dan nyaman dikendarai di berbagai situasi. Hal ini diperkuat dengan komitmen kami kepada seluruh konsumen di Indonesia untuk selalu memberikan layanan terbaik di jaringan penjualan dan servis yang tersebar di pelosok negeri, yang tetap memperhatikan protokol kesehatan” ujar Loman.