Menantikan Tuah All New Honda CBR150R

Jakarta: Honda membuka tahun 2021 dengan menghadirkan All New CBR150R untuk pasar otomotif Indonesia. Diharapkan kehadiran motor sport entry level ini bisa memberikan tuah di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga sekarang ini.



Chief Marketing Officer Wahana Honda (Main Dealer Jakarta & Tangerang), Edi Setiawan, yakin kehadiran All New CBR150R ini akan mendapatkan tempat untuk konsumen penggemar sepeda motor sport full fairing. Mengingat kuda besi ini didesain untuk penggunaan sehari-hari di ritme jalanan perkotaan.



“Desain serta fitur terbaru yang ditawarkan pada All New CBR150R rasanya akan dapatkan perhatian bagi konsumen yang membutuhkan desain, teknologi, serta kelincahan di lalu lintas perkotaan,“ jelas Edi Jumat (22/1/2021) melalui jumpa pers daring.



Head of Marketing Wahana Honda, Olivia Widyasuwita, menjelaskan segmen motor sport memang menjadi salah satu primadona bagi warga Jakarta dan Tangerang. Di tengah pandemi yang terjadi di tahun 2020, mereka mencatat jumlah semua motor sport di segmen 150-250 cc terjual sebanyak 11.569 unit.



Kemudian untuk model CBR150R sendiri, terjual sebanyak 1.000 unit sepanjang tahun lalu. "Tahun ini ditargetkan bisa mencapai 2.000 unit per tahun," jelas Olivia dikesempatan yang sama.