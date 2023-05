Pasukan Merah Ducati Bakal Panaskan Aspal Jakarta, Catat Tanggalnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ducati Indonesia akan mengadakan ajang kumpul pengendara dan penggemar Ducati bertajuk "We Ride As One", Sabtu, 6 Mei 2023 di Senayan Park, Jakarta.Tak hanya digelar di Indonesia, ajang ini merupakan kegiatan yang juga digelar serentak oleh Ducati hampir di setiap negara."We Ride As One" digagas sebagai bentuk apresiasi Ducati kepada para penggemar setia dan pengendara Ducati di Indonesia. Selain itu, lewat kegiatan ini para penggemar dan pengendara bisa saling bersilaturahmi dan berbagi pengalaman."Kami sangat bersemangat untuk mengadakan acara ini dan mengundang semua penggemar dan pengendara Ducati untuk bergabung dengan kami di acara 'We Ride As One'," kata COO Ducati Indonesia, Eja Donalsha.Ia menambahkan kegiatan ini bisa memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengendara Ducati dan penggemar setia motor asal Italia tersebut.Acara "We Ride As One" akan dimeriahkan agenda riding bareng 'pasukan merah' Ducati serta Official Starter Kit Special dari Ducati Indonesia bagi seluruh partisipan yang hadir.