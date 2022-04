Balapan Street Race Makin Besar dan Mewah

Halaman Selanjutnya

Polda Metro Jaya bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) kembali menggelar ajang balap Street Race di BSD, Tangerang Selatan, pada 22 - 24 April 2022. Balapan ini ternyata semakin mewah dan besar karena dihadiri banyak pembalap dan mendapatkan dukungan sponsor kelas kakap.Hari pertama Street Race melombakan 5 Kelas yaitu All bike bebek 2T, All Bike Bebek 4T, All Bike Sport 2T, All Bike Sport 4T dan All Bike Matic. Di hari kedua, Sabtu (23-4) 2022 melombakan kelas All Bike Vespa 4T, All Bike Sunmory, dan All Bike Moge (400 cc ke atas). Sementara pada Minggu (24-4-2022) yang menjadi hari terakhir dikhususkan untuk balap mobil dengan 4 kategori yaitu All Cars s/d 1.300 cc, All Cars s/d 1.500 cc, All Cars s/d 2.000 cc dan All Cars 3.000 cc ke atas.Event balap di bulan Ramadan ini mendapat sambutan luar biasa dari pecinta balap, terlihat dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 600 pembalap. Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Sarly Sollu, balapan ini menjadi ruang bagi penggemar otomotif khususnya balapan yang selama ini kurang terakomodir hobi balapnya."Kegiatan ini juga upaya Polri dalam menekan balap liar yang mengganggu masyarakat pengguna jalan. Kami mencoba untuk mengubah balap liar itu menjadi balap resmi. Event ini juga jadi pembinaan prestasi untuk komunitas otomotif," ujar AKBP Sarly Sollu jumat (22-4-2022).AKBP Sarly Sollu mengakui sangat perihatin karena sebelumnya banyak yang menyalurkan hobi balapnya di balapan liar. Balapan tersebut sangat berbahaya karena melanggar aturan, membahayakan keselamatan bagi pembalap liar, dan pengguna jalan lainnya.