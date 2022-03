Harga Komponen M Performance Di Mobil Baru Greysia Polii Setara LCGC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Greysia Polii diketahui membeli 1 unit BMW 218i Gran Coupé Sport untuk digunakan di berbagai aktivitasnya sehari-hari. Uniknya, mobil yang dibelinya ini tergolong spesial karena mendapatkan sentuhan khusus dari M Performance.Sedan empat pintu yang dimiliki Greysia Polii sudah dibekali dengan sejumlah komponen khusus yang dikeluarkan oleh divisi M Performance. President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, menjelaskan penggunaan komponen ini membuat mobil yang dimiliki peraih medali emas Olimpiade 2020 tersebut berbeda dengan Seri-2 umumnya."Penggunaan M Performance Parts memungkinkan para pelanggan mengekspresikan identitas dan tampil beda, menambah daya tarik dari BMW 218i Gran Coupé Sport yang hadir dengan desain coupe,” ujar Ramesh Divyanathan.Setidaknya ada 7 bagian di mobil Greysia Polii yang mendapatkan sentuhan dari M Performance. Ubahan ini bisa dilihat di bagian M Kidney Grille in Mesh Design high gloss black, M Performance Rear Spoiler Primed, M Performance tail pipe finisher in Carbon Fiber Titanium, M Performance Exterior mirror cap in carbon fiber di kiri dan kanan, M Performance Wheels Style 554M with Michelin Pilot Sport 4S, dan Selector Level Carbon.Secara keseluruhan, seluruh komponen M Performance yang disematkan ini senilai Rp118,5 juta. Ini Artinya, harga untuk seluruh komponen tersebut setara dengan low cost green car seperti Daihatsu Ayla yang dibanderol mulai dari Rp106,7 juta (on the road DKI Jakarta).