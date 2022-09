Chopper Electric Bike jadi Lucky Draw di Kustomfest 2022, Bisa Tempuh 200 KM Lho!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyelenggaraan indonesia Kustom Kultur Festival (Kustomfest) 2022 selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Baik secara program untuk menaikan level kualitasnya juga dari sisi inobasi yang terus menyesuaikan diri dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk salah satunya adalah menerapkan elektrifikasi di industri kustom otomotif.Salah satu yang mereka wujudkan adalah tradisi lucky draw untuk pengunjung. Meski konsep motor yang dibangun untuk lucky draw kali ini tak terlepas dari DNA Retro Classic Cycles yang dipunggawai oleh Lulut Wahyudi yang juga Direktur Kustomfest, namun motor bernama Condrodimuko ini, mesin penggeraknya sudah menggunakan baterai dan motor listrik.Mengikuti trend perubahan global dalam dunia elektrifikasi tanpa meninggalkan sisi industri kreatif, Kustomfest 2022 menuangkannya ke dalam unit motor lucky draw, berupa chopper electric bike. Motor kustom elektrik ini garapan Lulut ‘LT’ Wahyudi, owner sekaligus builder Retro Classic Cycles yang disiapkan untuk pengunjung event ini dengan membeli tiket masuk seharga Rp100.000.“Ini merupakan pengalaman pertama bagi tim Retro Classic Cycles selama untuk membuat sebuah karya kustom dengan menggunakan tenaga listrik sekaligus menjadi trigger buat yang lain dalam membangun motor kustom listrik. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan, kami juga banyak belajar soal teori dari para akademisi serta beberapa pihak lain soal elektrifikasi ini," ujar Lulut dalam pernyataan resminya pada Jumat (30/9/2022).Lulut melanjutkan bahwa selama ini mereka main dengan mesin combustion atau bahan bakar fossil dari mulai jenis V-twin, Boxer hingga mesin pesawat. "Kalau soal frame, suspensi springer, penggerak itu makanan kita sehari-hari di RCC untuk development. Setelah adanya motor ini, bisa jadi muncul versi-versi lainnya dengan berbagai temuan inovasi dari kita nanti.”Chopper Electric Bike ini ditenagai motor drive Mid Drive V3 serta baterai 72V 24AH Dual yang bisa menempuh jarak sejauh 200 Km dengan tiga mode riding. Soal gaya chopper, Lulut menambahkan bahwa style ini menjadi representasi gaya dari kreasi Retro Classic Cycles selama 20 tahun berkarya. “Ini karya pertama motor kustom kita dengan penggerak listrik, kita maunya ada taste berupa chopper Frisco di motor ini sesuai dengan ciri khas bengkel RCC.”Proses pengerjaan motor kustom elektrik ini memakan waktu 1,5 bulan dimulai dengan konsep hingga ujicoba beberapa part elektriknya. ”Dari proses corat-coret desain pada perjalanannya banyak berubah, apalagi motor listrik kita belum pernah kerjakan sebelumnya, jadi trialnya kita kalkulasi semuanya sampai sekarang. Paling sulit adalah soal baterai, karena kita sudah menyiapkan tempat khusus untuk pembuatannya, tapi kita akhirnya pakai yang sudah ada mengingat waktu,” ujarnya.Meski demikian Lulut menambahkan bahwa dia terus memikirkan dampak lain dari penggunaan motor listrik terutama dari sampah limbah baterai. “Pengunjung yang membeli tiket KUSTOMFEST 2022 ini bisa mendapatkan kesempatan membawa pulang motor ini dan menjadi sejarah lahirnya motor chopper bertenaga listrik karya RCC, “ tutup Lulut.“Chopper Electric Bike” KUSTOMFEST 2022 – “We’ll Be Back” Built in Hell by Retro Classic CyclesFRAME FrameDRIVER Motor Controller BaterryBODYGas Tank Front Fender Rear FenderSUSPENSION Front SuspensionCONTROL SYSTEM HandlebarHand Control Front Wheel Front TiresRear Wheel Rear TiresBRAKE SYSTEM Front Brake Rear BrakeELECTRICAL HeadlightTail light Wiring systemPAINTING Color Painter SeatChopper Rigid by RCCMid Drive V3 Far Drive 72120 72V 24AH DualKustom by Retro Classic Cycles Kustom by Retro Classic Cycles Kustom by Retro Classic CyclesSpringer, Chrome by Retro Classic CyclesKustom by Retro Classic Cycles Kustom by Retro Classic Cycles 19 inch spoke wheelAvon 19 inch16 inch spoke wheel Shinko 16 inchNon Front brake 2 piston caliperCute small headlight Sparto tail light Retro Classic CyclesBlack & FlamesTitah Argayoga - Exsoutheast Chopper Seat by Retro Classic Cycles