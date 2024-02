3 Contoh Karoseri untuk Toyota Hilux Rangga

Ekawan Raharja • 19 Februari 2024 12:28



Jakarta: Toyota Hilux Rangga didesain untuk membantu para pebisnis membuat kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Oleh sebab itu, pabrikan asal Jepang tersebut memberikan 3 contoh modifikasi yang bisa dilakukan dengan basis Hilux Rangga. 3 desain ini berasa dar ajang Toyota Rangga Concept Digital Modification Contest yang dilakukan bersama National Modificator and Aftermarket Association (NMAA). Di tahap final, para finalis membuat model skala 1:1 untuk menggambarkan seutuhnya hasil desain konversi ketika diaplikasikan pada versi produksi massal. Peserta dari body builder mengerjakan sendiri modifikasi Hilux Rangga Cab & Chassis, sementara peserta perorangan menggandeng modifikator yang berpengalaman di bidang otomotif. Setelah melalui tahapan penjurian yang ketat oleh para juri yang kompeten di bidang otomotif, akhirnya diputuskan 3 besar Hilux Rangga Concept Digimodz: Designer Champion : Albertus Whitney (CV. Delima Mandiri) – Campervan (Lifestyle) Designer Runner Up : Agus Sulistya Budi (DSP Styling) – Ditpolsatwa (Public Service) Designer Third Place : Dhandy Mustika – Chicken Transporter (Business) “Melalui visi To Contribute More to Society, PT Toyota-Astra Motor (TAM) ingin masyarakat luas turut memberikan kontribusi pada pengembangan Toyota Hilux Rangga dengan menciptakan desain konversi sesuai kebutuhan pelanggan yang semakin spesifik dan beragam," ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, melalui keterangan resminya. The Champion: Campervan by CV. Delima Mandiri Campervan memang belum terlalu populer di Indonesia, namun meningkatnya kebutuhan healing atau liburan, membuka peluang untuk menghadirkan kendaraan rekreasi yang tangguh mengingat medan jalan variatif yang akan dilalui. Sejalan tema Lifestyle, CV. Delima Mandiri melihat bahwa Hilux Rangga memiliki chassis yang sesuai untuk manufaktur campervan. Pertimbangannya adalah chassis, desain, mesin diesel, posisi mesin di depan lebih nyaman untuk pengemudi, dan transmisi otomatis yang dapat memberikan kemudahan pengemudi dalam perjalanannya. Sebagai perusahaan karoseri lokal yang cukup paham keinginan pelanggan khususnya fleet, CV. Delima Mandiri rencananya akan menyediakan banyak konversi Hilux Rangga yang mudah untuk dipesan karena dipercaya bahwa kendaraan komersial ini sangat cocok untuk membantu meningkatkan produktivitas kegiatan usaha dan mendukung lifestyle pelanggan. Mulai dari campervan, outlander box dengan roof top tent, box refrigerated, ambulance, food truck, dan bentuk konversi lain. Runner Up: Ditpolsatwa by DSP Styling Model bodi dengan bentuk dan garis yang tegas, memberikan kesan kokoh dan berani di luar, sehingga membuat tampilan calon kendaraan operasional kepolisian ini begitu tegas dan berwibawa. Mobil ini dirancang dengan model double cabin untuk membawa personil polisi dan anjing pelacak. Dilengkapi partisi pemisah antara ruang personil dan ruang anjing pelacak, dengan akses pintu belakang model hatchback, di mana bagian atap dilengkapi roof rack untuk peralatan tugas. Bumper depan dilengkapi winch dan lampu kabut pada bagian grille dilengkapi lampu blitz. DSP Styling yang mewakili tema Public Service, juga melihat prospek konversi Hilux Rangga begitu menjanjikan, seperti dibuat menjadi mobil toko (moko), mobil box logistic, maupun service car. Harapannya, Toyota Hilux Rangga dapat menjadi favorit pengguna mobil niaga mengingat pick up ini memiliki daya angkut besar dan adanya variasi mesin bensin dan diesel yang memberikan pelanggan lebih banyak opsi mobility solution. Juara 3: Chicken Transporter by Dhandy Ramadhan Ide Chicken Transporter tercetus tidak sengaja saat Dhandy sebagai satu-satunya peserta perorangan yang menjadi juara, sedang dalam perjalanan pulang kerja. Ia berpapasan dengan mobil pick up pengangkut ayam yang tampilannya cukup memprihatinkan, ditambah banyak pengguna jalan yang menjauh karena bau tidak sedap dan cara meng-handle muatan yang kurang aman. Padahal, selama ini ayam merupakan komoditi pangan yang sangat diminati, namun pengirimannya masih kurang diperhatikan. Dhandy mulai memikirkan konsep mobil pengangkut ayam yang tampilannya menarik, lebih stylish, aman, dan membantu transportasi ayam potong untuk menekan tingkat stres dan kematian pada ayam selama perjalanan. Termasuk tidak mengganggu pengguna jalan lain karena bau tidak sedap dan keamanan kendaraan kurang diperhatikan. Riset data, brain storming idea, pembuatan desain hingga finishing berjalan sekitar 2 minggu dengan perhitungan matang supaya desainnya mudah dikembangkan jika diproduksi versi aslinya. Box carrier didesain tertutup, dilengkapi air exhaust dan anti bacterial air purifier untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan memastikan udara yang keluar dari boks tidak berbau sehingga aman bagi kesehatan ayam maupun lingkungan sekitar. Terdapat pencahayaan warm LED yang selain memiliki nilai estetika, juga berfungsi membantu menjaga suhu di dalam boks tetap stabil agar ayam tetap sehat dan tidak stress selama perjalanan.