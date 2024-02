6 Kali Lebih Terang dari Halogen, Apa Untungnya Autovision Bi-LED Dakar Carbon?

Ahmad Garuda • 18 Februari 2024 13:00



Jakarta - Menggunakan lampu Bi-LED projectors memang punya keunggulan tersendiri. Meski banyak yang masih menganggap bahwa ini membahayakan pengemudi dari arah berlawanan, faktanya justru kebalikannya. Hal itu juga yang memicu Autovision kembali meluncurkan produk Bi-LED anyarnya di ajang pameran otomotif IIMS 2024. Mereka meluncurkan headlight Bi-LED Dakar Carbon Generasi ke-3 yang diklaim setara 6X pencahayaan bohlam Halogen standar serta lampu BiLED Laser Bornoe XS3 yang menjadi lampu tambahan berteknologi guna menambah pencahayaan pada mobil Anda. Bertepatan dengan akhir pekan pertama yaitu Sabtu (17/2/2024), brand yang dibawahi oleh Sampurna Part Niaga (SPN) membawa perubahan terbaru di lampu Bi-LED-nya. Autovision BiLED merupakan terobosan teknologi modern dimana sistem pencahayaan LED tertanam di dalam projector. Lampu Projector BiLED dilengkapi reflektor kecil modern, yang dapat memantulkan cahaya lebih baik ke lensa, sehingga hasil cahaya lebih fokus ke depan. “Kami terus berinovasi dalam melahirkan lampu-lampu berkualitas dan berteknologi. Tujuannya tak hanya mengikuti perkembangan tren lampu, namun untuk memberikan kenyamanan, keamanan serta fungsionalitas terhadap berkendara,” buka Direktur SPN saat Press Conference Autovision di IIMS 2024, Lily Hernawan. Autovision BiLED Dakar Carbon 125 Watt Generasi ke-3 Untuk produk terbarunya, Headlight BiLED Dakar generasi ke-3 merupakan seri medium sebagai pendamping dari BiLED Projector seri premium BiLED Tesla. BiLED Dakar Carbon tersedia dengan ukuran lensa 3 inch dan rencana akan tersedia ukuran lensa 2,5 inch dalam waktu selan-jutnya. Mengusung daya maksimal hingga 125Watt. Sementara stabilitas daya berada pada angka 115Watt. Untuk pencahayaan sinar jarak dekat bertambah 15% dan sinar jarak jauh bertambah 5% dari BiLED Dakar Carbon generasi ke-2. Melalui daya lebih besar dihasilkan output daya terang (lumen) setara 6X pencahayaan bohlam Halogen standar plus pola pencahayaan 2X lebih lebar. Hasilnya, meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara bagi pengemudi. Menariknya lagi dari produk Bi-LED Dakar Carbon yakni lensa biru dengan efek Pelangi, yang terlihat berbeda warna dari berbagai sudut, serta dimensi yang sangat ramping, dengan panjang hanya 122mm (diluar bagian instalasi). Dimensi ramping dari Bi-LED Dakar Carbon Generasi ke-3 dikembangkan khusus untuk kemudahan instalasi tanpa perlu merusak reflector lampu original dan memungkinkan diaplikasikan pada lebih banyak tipe kendaraan dengan rumah lampu Halogen seri H4, H7, serta HB3/ HB4. Harga produk BiLED Dakar Carbon Generasi ke-3 dimulai dari Rp 3.150.000 lengkap dan sudah termasuk instalasi. Garansi 1 Tahun dengan kepastian klaim yang sudah menjadi keunggulan produk autovision. Untuk pembelian produk BiLED Projector Dakar Carbon Generasi ke-3 bagi 10 pembeli pertama di booth Autovision selama periode launching di IIMS 2024 ini, disediakan bonus 1 pasang LED sign (kuning) LUSTRO T20 atau S25, melalui pengisian biodata pada pengaktifan garansi produk, hadiah akan dikirimkan ke alamat yang tertera. Berikut beberapa jenis kendaraan sesuai tipe soket Autovision BiLED Dakar Carbon 125 W H1 Honda : CR-V 2007 Mitsubishi : Outlander Old BMW : X5 Old Merc Benz : C Class Old (High Beam) H7 Audi : A3, A4, A5, A6 BMW : Most all series Hyundai : Trajet Mitsubishi : Kuda, Lancer Facelift (Evo 5), Galant Toyota : Wish, Camry, New Accord Mazda : Mazda 6 H4 Honda : CR-V 2007 - 2012, Jazz 2007-2012, Freed, Odyssey 1995-2004, Mobilio, Brio Daihatsu : Xenia, GrandMax, Taruna, Ayla, Calya Toyota : Avanza old, Innova old, Agya, Calya, Etios, Hilux Suzuki : Ertiga, Ignis, Karimun, APV Mitsubishi : Xpander, Eclipse old, Kuda, Strada, Triton, Mirage old Wuling : Confero H11 Honda : Accord 2008-20012, Odyssey 2011-2012 Daihatsu : Sirion, Terios (Low Beam dan Foglight) Toyota : Camry 2007, Fortuner 2010-2011, Innova old, Soluna, Rush Mitsubishi : Pajero Sport, Outlander Sport BMW : X5 (Foglight), Series 3 old (Foglight), 650i, M3 2 doors, X6, Z4 Merc Benz : C Class, CL, CLK, E Class, GL Class, GLK, SL600 (Foglight) HB3/ HB4 Honda : Accord (High Beam), Civic (High Beam), CRZ, Odyssey (High Beam) Daihatsu : Terios (High Beam), Luxio (High Beam) Toyota : Alphard (High Beam), Camry (High Beam), Fortuner (High Beam), Harries (High Beam) Mitsubishi : Pajero Sport Dakar (High Beam), Pajero Sport (High Beam), Outlander (High Beam) BMW : Z3 Roadster old, 800 Series old Autovision BiLED Laser Borneo XS3 Produk paling diminati konsumen yaitu varian BiLED Laser Borneo yang memiliki dimensi yang kecil dengan daya terang besar. Produk ini banyak diaplikasi pada banyak kendaraan dengan headlight LED standar mobil dirasakan kurang terang pada jalan di luar perkotaan. Autovision meluncurkan tipe terbaru BiLED Laser Borneo XS3 berdimensi kecil dan mudah untuk instalasi di sekitar grill maupun bumper kendaraan. Fungsinya sebagai lampu tambahan untuk pencahayaan yang lebih baik dan mendukung kenyamanan berkendara. Sisi menariknya BiLED Laser Borneo XS3 ini dapat diaplikasi untuk semua jenis kendaraan roda empat. Bicara harganya, lampu jenis BiLED ini dilepas dengan harga sekitar Rp 1,500,000 dan bergaransi satu tahun. BiLED Laser Borneo XS3 dilengkapi CSP LED Chip yang memberikan stabilitas dan penerangan yang baik. Memiliki 2 warna cahaya 2.800K (kuning) dan 6.000K (putih). Dengan daya sekitar 140W (sepasang) menghasilkan 14.000 Lumen. Sangat cocok untuk dipergunakan ketika berkendara yang membutuhkan tambahan pencahayaan untuk mendapatkan visibilitas mumpuni.