Modifikator 3 Provinsi Adu Kreativitas Di Blackauto Virtual Battle

Tangerang Selatan: Blackauto Virtual Battle 2021 akhirnya mencapai region 3 (west region) yang mempertandingkan modifikator Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Mereka beradu kreativitas di seri Region 3 secara hybrid, offline dan online, pada Desember 2021.



Perwakilan Pelaksana Event, Boy Prabowo, menyebutkan para modifikator ini diadu hasil pengerjaan mobil mereka melalui sejumlah kelas yang dipertandingkan. Prabowo juga mengakui ide-ide peserta sangat baik dan membuat penjurian yang dilakukan oleh APACT (Asia Pacific Car Tuning) cukup sengit.



"Untuk west region ini, kita memilih Kota Bandung Dan Jabodetabek yang diwakili oleh Tangerang Selatan sebagai tuan rumah. Sebagai magnet dan trend setter dunia modif Indonesia, dugaan kami tepat, bahwa untuk West Region ini aliran dan kelas BlackAuto Modify Culture sangat diminati karena memang trend culture yang lagi hype dikalangan anak muda," ungkap Prabowo melalui keterangan resminya.

Selain itu, ada juga car audio contest Black Out Loud untuk mengadu kualitas audio yang dimiliki di mobil. SPL, SQL dan SQ merupakan kelas pertandingan yang digelar dengan mendatangkan juri-juri nasional serta menggandeng asosiasi EMMA (European Mobile Media Association) dan CAN (Car Audio Network). Para peserta Black Out Loud berkompetisi untuk memperebutkan trophy bergengsi, hadiah uang tunai total ratusan juta rupiah, dan gelar juara West Region."Demikian juga untuk Black Out Loud yang diwarnai 3 kelas SQ, SQL dan SPL, peserta sesuai target kebutuhan event. Team juri untuk modify west region adalah APACT dan untuk Black Out Loud adalah Maslim Djanuanto untuk SQL, Hebron Hartana untuk SQ EMMA, dan Erwin Digital untuk SQ CAN."