Kerennya Motor-Motor ala Builder Dunia yang Show-off di Kustomfest 2022

Berbicara tentang motor-motor kustom di Indonesia, memang tak kalah keren dengan motor-motor yang garapan builder dunia yang memang sudah punya nama di skena kustom secara global. Namun berbicara tentang lokasi tempat nongolnya motor-motor garapan builder lokal, tentu tak banyak yang bisa mendatangkannya. Apalagi dari beberapa bengkel kustom dari beberapa negara di dunia.Hal ini pun terbantahkan di ajang Indonesia Kustom Kultur Festival (Kustomfest) 2022 yang baru saja berlangsung pada akhir pekan lalu Jogja Expo Centre (JEC), Yogyakarta pada Sabtu-Minggu (1-2/10/2022). Dalam event tersebut tepatnya di pojok sebelah kanan dari pintu masuk lokasi, terdapat motor-motor garapan builder dunia yang dikhususkan tampil di ajang ini.Mau tahu apa saja motor-motornya? Yuk kita kupas satu per satu, tentang apa yang mendasari pembuatan motor mengingat salah satu dari motor-motor kustom itu juga dimiliki oleh pemain bass dunia dari band Red Hot Chili Peppers yaitu Flea.Builder: MASAWorkshop: LUCK MCBike Name: SHIRLEY JUNIOROwner: MR. FLEA – RED HOT CHILLI PEPPERSJenis: Harley-Davidson FLH 1969Mr. Masa dari Luck MC dikenal sebagai builder bertangan dingin dengan karya-karya khas simple berkarakter. Beberapa penghargaan juga banyak direngkuhnya di berbagai kustom show dunia atas apresiasi terhadap karyanya. Kali ini dia membawa salah satu motor kustom karya terbaiknya. Motor ini merupakan motor milik Flea - Bassist dari Red Hot Chili Peppers yang dibangun dengan basis motor Harley-Davidson FLH 1969 yang diterbangkan khusus dari Amerika Serikat untuk dibawa ke Yogyakarta.Builder: YUICHI YOSHIZAWAWorkshop: CUSTOM WORKS ZONBike Name: HURACANHarley-Davidson Twincam 2021Dikerjakan dengan mengambll konsep dari abad pertengahan paduan budaya Jepang dan Barat, kustom bike bernama Huracan yang berarti Dewa Pencipta tampil memesona menjadi Best Dteail Works di ajang Yokohama Hot Rod Custom Show 2021. Motor garapan Yuichi Yoshizawa, builder dari Custom Works Zon (CW Zon) menggunakan Harley-Davidson FLS 2016.Motor berbasis FLS 2016 ini menjadi representasi kemampuan Custom Works Zon dalam meramu sebuah kustom bike berkarakter membawa identitas sesuai ciri khasnya. Dari pembuatan stuktur bodi memperlihatkan kelebihan sisi craftsmanship workshop yang bermarkas di Shiga dalam membalut konstruksi frame rancangannya.Builder: TOSHIYUKI OSAWAWorkshop: CHEETAH CUSTOM CYCLESBike Name: THE COMET 45Harley-Davidson WL 45CI/ 1968Tashiyuki ‘Cheetah’ Osawa dari Cheetah Custom Cycles untuk kedua kali datang ke Kustomfest, tahun ini berserta karyanya Harley-Davidson WL 45ci 1968 yang dirancang khusus untuk balapan Flat Track dengan nama “The Comet 45”. Motor ini pernah meraih penghargaan di event Born Free Show 2017, Wheels and Waves 2017, Yokohama Hot Rod Custom Show 2017 serta Wheels and Waves 2018.Cheetah dikenal sebagai seorang seniman kustom yang tidak sekadar pintar membangun motor, namun piawai dalam metal artwork terutama karya engravingnya. Dan satu hal lagi, Cheetah juga motor bergeliatnya balap flat track yang menghidupkan mesin berkubikasi kecil model horizontal dengan nama Have Fun Flat Track di Jepang.Builder: KAICHIROH KUROSUWorkshop: CHERRY’S COMPANYBike Name: “HIGHWAY FIGHTER” NO. 8BMW RnineT 2014Nama Kaichiroh Kurosu dari Cherry’s Company sudah akrab di kalangan kustom kulture Indonesia karena sejak 2014 datang ke Kustomfest. Tahun ini, dia membawa motor karyanya “The Highway Fighter” dengan basis BMW RnineT 2014 yang ikut membawanya ke jajaran builder dunia. Motor bergaya cafe racer menjadi salah satu care racer terbaik di dunia dan dibuat versi limited hingga dipesan oleh kalangan pesohor dunia termasuk Brad Pitt. Soal prestasi, Kaichiroh Kurosu sudah banyak mendapat penghargaan di antaranya adalah sebagai The Best of Show Motorcycle di event Yokohama “Hotrod Custom Show” tahun 2012, 2013, 2014.Builder: TAKUYA AIKAWAWorkshop: SURESHOTBike Name: DSTHarley-Davidson Dyna 1997Takuya Aikawa builder kustomshop Sure Shot dari daerah Perfecture Chiba Jepang untuk pertama kali datang ke KUSTOMFEST 2022. Motor kustom garapan Sure Shot telah memenangkan banyak award, di antaranya The Best of Show Motorcycle di event Yokohama “Hotrod Custom Bike Show” 2019 dan 2021, di mana pada acara HRCS 2019, motor Sure Shot juga mendapat Retro Classic Cycles’s Pick.Kali ini ia membawa “DST” motor kustom dengan basis H-D Dyna tahun 1997 bergaya lowrider. Ia banyak melakukan perubahan di bagian rangka motor dengan mengganti suspensi bagian belakang menjadi monoshock dan memasang swing arm.