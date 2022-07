Harga Beda Tipis dengan Stargazer, Wuling New Cortez Bisa Jadi Pilihan

Jakarta: Hyundai Stargazer sudah bisa dipesan melalui periode pre-order dengan harga mulai dari Rp243,3 juta hingga Rp307,1 juta. Bagi konsumen yang ingin naik kelas ke segmen MPV, bisa melihat New Wuling Cortez sebagai alternatif dengan dana yang tidak jauh berbeda.



MPV medium pintar dari Wuling ini ditawarkan dalam 2 varian saja, CE dengan harga Rp273,3 jutaan dan EX dengan harga Rp311,6 jutaan (on the road DKI Jakarta). Kalau kita membandingkan dari segi harga untuk varian tertinggi, New Cortez selisih sekitar Rp4,5 juta jika dibandingkan Stargazer.



Namun dari segi dimensi, New Cortez lebih besar karena berada di segmen medium MPV dengan 4.780 mm x 1.816 mm x 1.755 mm (PxLxT). Sedangkan Stargazer ada di segmen LMVP dengan ukuran yang lebih compact di 4.460 mm x 1.780 mm x 1.690 mm (PxLxT).



Dimensi yang besar ini juga dimanfaatkan oleh para insinyur pabrikan berlogo lima berlian tersebut untuk menyematkan captain seat di baris kedua dan juga multifunction seat tray. Pemanfaatan captain seat dan seat tray memberikan kesan lebih nyaman bagi penumpang belakang.



Performa yang ditawarkan oleh New Cortez juga jauh lebih kuat. Hal ini dikarenakan New Cortez menggendong mesin 1.500 cc turbo dengan tenaga 140 HP dan torsi di 250 Nm.

