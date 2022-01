Tanpa Insentif PPnBM, Konsumen Tetap Melirik MPV Mewah karena Faktor Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mulai tahun 2022, pemerintah menerapkan aturan baru terkait insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) . Tidak seperti tahun 2021, ketika insentif PPnBM juga berlaku pada mobil-mobil 1.500 cc dengan komponen lokal lebih dari 60 persen, maka tahun ini insentif PPnBM diperuntukkan bagi mobil-mobil kategori Low Cost Green Car (LCGC).Mitsubishi New Xpander menjadi salah satu MPV populer yang sudah tidak lagi mendapatkan insentif tersebut. Tanpa adanya insentif PPnBM maka secara otomatis harga New Xpander mengalami kenaikan di atas Rp250 juta.Meski demikian, Mitsubishi Indonesia tetap yakni dan optimis kendaraan MPV andalan mereka akan tetap menarik bagi konsumen Indonesia. Director sales and marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Tetsuro Tsuchida berujar bahwa dengan harga yang sekarang New Xpander masih menawarkan value for money bagi konsumen."Kami percaya produk kami selalu value for money, harganya sesuai dengan nilai yang didapatkan, kami selalu sajikan produk terbaik buat konsumen," kata Tsuchida.Adapun pertimbangan lain yang membuat Mitsubishi optimis dengan New Xpander dikarenakan faktor desain yang lebih sporty dan futuristik. Kemudian suspensi baru yang jauh lebih nyaman, fitur hiburan yang meningkat, serta total cost ownership (TCO) yang lebih murah lewat layanan aftersales paket SMART yang membebaskan pengguna New Xpander dari biaya servis dan sparepart selama 4 tahun atau sejauh 50.000 km.