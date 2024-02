Nyobain Ragam Fitur Chery Omoda 5 GT AWD, Ini Paling Menarik!

Ahmad Garuda • 12 Februari 2024 13:17



Jakarta - Selama kurang lebih 7 hari menunggangi Chery Omoda 5 GT AWD dan mempelajari ragam fitur dan performa yang dihadirkan mobil ini, tentu sangat berbeda ketika melakukan sesi driving menggunakan versi non AWD atau versi regular. Pada dasarnya, mobil ini memiliki karakter yang benar-benar berbeda ketika disandingkan langsung dengan varian sebelumnya. Beberapa item pun membuat test driver Medcom.id pun jadi sangat terpukau. Terutama mode driving dan performa yang dihadirkan kendaraan ini. Lantaran mode yang diusungnya adalah all wheel drive atau yang biasa disebut AWD (semua roda jadi penggerak), tentu banyak kelebihan yang membuatnya lebih nikmat dikendarai oleh para penikmat kendaraan. "Mobil ini memang dihadirkan untuk memberikan kesan berkendara yang lebih baik ketimbang versi penggerak 2 roda saja. Apalagi ini jenis SUV kompak yang memang dituntut punya kemampuan lebih dari pada model-model MPV atau mobil penumpang jenis lainnya. Disematkannya mode AWD ini tentu membuat kesenangan berkendara akan lebih baik dan pengendalian juga terasa lebih presisi," ujar Head of Brand Department PT CSI, Rifkie Setiawan beberapa waktu lalu. Meski tak hanya akan mengulas sisi menariknya saja, lantaran menurut Kami ada beberapa bagian yang juga sedikit terkesan janggal, meski itu lebih ke relatif saja namun selebihnya mobil ini memberikan kepuasan tersendiri. Lalu bagian mana yang membuat kesenangan dalam berkendara? Nih beberapa poin utama dari hasil ulasan Kami. 1. Sistem AWD yang Membuat Berkendara Lebih Stabil Dalam beberapa kali melakukan percobaan berkendara dengan cara agak unik, seperti speeding di speed bump yang agak tinggi, biasanya membuat mobil sedikit kehilangan keseimbangan di bagian belakang. Namun konfigurasi AWD di Omoda 5 GT AWD ini rasanya berbeda. Bagian belakang tak ngebuang, sehingga penumpang di baris kedua tak merasakan hentakan gravitasi berlebih saat melalui kondisi jalan bergelombang seperti itu. Lalu ketika melakukan percobaan kedua di zona speed trap yang juga cukup tinggi dalam kecepatan 40 km per jamn dan sedikit berbelok, biasanya posisi mobil akan bergeser parah lantaran roda hanya menapak di permukaan atas speed trap. Namun Omoda 5 GT AWD ini tak mengalami koreksi posisi yang berlebihan. Sehingga pengendalian kendaraan tak berpotensi membuat kendaraan di sebelah merasa was-was. Fitur AWD tidak hanya diperuntukkan pada jalanan bebatuan dan tanah. Justru dengan perkembangan teknologi kendaraan saat ini, fitur AWD dapat memberikan keamanan yang lebih baik seperti meminimalisir body roll pada mobil. Body roll adalah kondisi ketika mobil miring ke samping saat berbelok. Body roll dapat menyebabkan mobil kehilangan kendali, terutama saat berbelok dengan cepat di jalan licin. 2. Performa Mesin Mumpuni Berbekal mesin 1,600 Turbo, mobil ini sanggup memberikan sensasi berkendara dengan tarikan yang mantap. Lantaran versi AWD semua bannya jadi penggerak, tentu torsinya lebih terasa yaitu sebesar 290 Nm. Ditandemkan dengan sistem transmisi 7-Speed Dual Clutch (DCT) yang menjamin performa dan dinamika berkendara yang unggul. Jika dikatakan soal penggerak roda AWD lebih boros BBM ketimbang versi FWD, sepertinya tidak terlalu besar. Baik dalam menempuh kondisi jalan perkotaan dan urban, konsumsinya masih berada di atas 12 km per liter. Artinya efisiensi bahan bakar masih bisa tercapai, tergantung dari cara berkendara pengmudinya. 3. Fitur-Fitur Superior Dilengkapi dengan enam mode berkendara, yaitu mud, off-road, snow, sport, normal, dan eco, memudahkan saat berkendara dalam segala kondisi. Hal ini pula yang membuat SUV kompak yang satu ini sangat layak untuk diperhitungkan. Apalagi dengan bantuan sistem ADAS yang tak kalah hebatnya dalam hal memberikan rasa aman saat berkendara di jalan raya. Namun ada beberapa hal yang patut diperhatikan saat mengaktifkan beberapa fitur yang terkait ADAS. Termasuk fitur pengereman mendadak yang dilakukan oleh sistem komputerisasi kendaraan. Jika jaraknya disetel terlalu jauh, bisa mengakibatkan Anda tertabrak dari belakang. Sehingga sebaaiknya fitur-fitur seperti ini disesuaikan dengan kondisi jalan dan pengemudi di Indonesia. Beberapa fitur menarik lainnya seperti pemanas di spion untuk menghindari adanya penumpukan embun atau bulir air saat terjadi hujan, juga jadi salah satu fitur yang membantu. Mobil ini dipasarkan dalam harga Rp493,8 juta dalam kondisi off the road Jakarta. Gimana tertarik?