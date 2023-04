Mau Masuk Jalur One Way saat Arus Balik? Perhatikan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Pemerintah memberlakukan sistem one way selama arus balik mudik lebaran 2023 demi kelancaran lalu lintas. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan melintasi jalur one way harus memperhatikan sejumlah hal.Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan, mengimbau kepada pengemudi untuk memperhatikan perubahan bahu jalan dan jalur darurat yang berbeda pada jalur normal “Untuk jalur utama, bahu jalan, dan rest area tetap berada di kiri. Begitu pula jalur darurat. Sedangkan untuk jalur one way, bahu jalan, jalur darurat, dan rest area berada di kanan,” jelas Aan dikutip dari NTMC Polri.Selain itu, Aan juga menyampaikan pintu keluar/exit tol pada jalur one way juga berbeda dengan jalur normal. Bila pada jalur normal ada di kiri, untuk jalur one way exit tol berada di kanan. “Perubahan ini berlaku selama pelaksanaan one way,” tegas Aan.Aan menjelaskan mengapa adanya perubahan di kanan khusus pada jalur yang di rekayasa menjadi jalur one way, karena untuk memudahkan pengguna jalan apabila terjadi trouble pada kendaraanya. “Sehingga mudah untuk dievakuasi dan untuk keselamatan, karena ada markanya khusus garis tidak terputus,” tutup Aan.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diketahui memperpanjang masa rekayasa lalu lintas pada masa arus balik lebaran. Terdapat tiga rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Kemenhub dan Kepolisian, yaitu sistem satu arah (one way), Contra Flow, dan ganjil genap.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno, mengatakan awalnya tiga sistem itu berakhir pada Selasa (25-4-2023) kemarin, tetapi diperpanjang hingga Jumat (28-4-2023).Kemenhub juga melakukan penambahan waktu bagi sistem satu arah (one way) mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 72 (Cikampek), sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) pada KM 72 (Cikampek) sampai KM 47 (Karawang Barat). Serta sistem ganjil – genap mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Karawang Barat) mulai Rabu 26 April 2023 sampai Jumat, 28 April 2023 setiap pukul 08.00-24.00 WIB.“Oleh karena itu, kami minta bagi masyarakat yang akan kembali atau melakukan perjalanan pada arus balik ini dapat mengatur waktu perjalanan dan mematuhi arahan petugas di lapangan. Jika nanti terjadi perubahan arus lalu lintas, maka ketentuan akan tetap mengikuti diskresi Kepolisian,” kata Hendro dalam keterangannya