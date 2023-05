Belum Dipasarkan, Ini Bocoran Harga All New Toyota Yaris Cross

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

All New Toyota Yaris Cross sudah melakukan debut global pertamanya di Indonesia, dan belum memulai penjualanan. Meski demikian, konsumen yang tertarik dengan mobil ini bisa menyiapkan kocek untuk membelinya.Wakil Presiden Direktur Toyota Astra Motor, Henry Tanoto, menyebutkan harga kisaran All New Yaris Cross di Rp300 juta sampai Rp400 juta dengan 3 varian yakni G, S, dan GR. Mobil ini juga menjadi model hybrid kedua yang diproduksi di dalam negeri setelah Kijang Innova Zenix Hybrid."Hari ini secara resmi kami luncurkan SUV elektrik pertama Toyota yang juga dirakit lokal," kata Henry Tanoto pada Senin (15-5-2023) di Kuningan Jakarta.Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan sudah menyiapkan target penjualan All New Yaris Cross untuk pasar Indonesia. Disebutkan mobil bergaya crossover tersebut diharapkan mampu terjual 1.500-1.800 unit per bulan."Produksinya akan dilakukan di Indonesia, dan sudah masuk dalam persiapan. Konsumen yang berminat sudah bisa menanyakan ke diler resmi Toyota terkait detail produknya," jelas Anton di lokasi yang sama.Toru Uda, Chief Enginer of All New Yaris Cross mengatakan, pihaknya sengaja menggunakan nama Yaris Cross, sebab mobil ini menyasar segmen market milenial. Mengingat nama Yaris sudah cukup melekat sebagai merek yang dekat dengan anak muda.“Yaris merupakan nama yang sudah dikenal untuk compact car. Selain itu, dari dulu sudah ada penelitian dan kami ingin mobil ini diterima oleh kalangan muda dan memberikan pengalaman fun to drive dengan harga yang kompetitif. Maka dari itu tetap menggunakan nama Yaris,” ucap Toru Uda.