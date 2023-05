Perdana, All New Toyota Yaris Cross Disuntik Teknologi Hybrid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Toyota memilih Indonesia sebagai panggung perdana global All New Toyota Yaris Cross. Mobil bergaya crossover ini menggabungkan DNA Yaris dan sport utility vehicle (SUV) serta disempurnakan teknologi hybrid.President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda, menyebutkan mobil di segmen medium SUV ini melengkapi line-up Hybrid di Indonesia. Dia menyebutkan untuk model ini menyasar para millenial berjiwa petualang terhadap SUV yang berperforma, irit bahan bakar, dan fun to drive."Sekarang, kami hadirkan full Hybrid EV pertama di B-segment lewat All New Yaris Cross yang juga melengkapi line-up SUV di Indonesia,” kata Hiroyuki Ueda Senin (15-5-2023) di Kuningan Jakarta.Dimensi yang ditawarkan All New Yaris Cross memiliki panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.615 mm, dan wheelbase 2.620 mm. Ditambah overhang depan-belakang sempit dengan approach angle 19º dan departure angle 28º, membuat light off-roader ini sanggup menempuh berbagai kondisi jalan. Radius putar 5,2 meter membuat SUV ini sanggup bermanuver dengan mudah di area terbatas seperti u-turn atau lokasi parkir.All New Yaris Cross membawa konsep Solid & Dynamic dengan tampilan SUV modern dan kabin kompak yang memaksimalkan volume interior. Eksteriornya menampilkan body berotot dengan garis-garis karakter penampilan solid dan tangguh. Dari depan, siluet tajam bersama dengan grille trapezoidal atas dan bawah dengan ukuran berbeda.Masuk ke dalam, kenyamanan penumpang All New Yaris Cross didukung dengan soft panel dashboard, Panoramic Glass Roof with Power Sunshade yang memaksimalkan visibilitas perjalanan, serta jok black piano finish dengan sulaman benang warna biru. Posisi dashboard dibuat dengan kokpit driver-oriented, fokus pada panel instrumen TFT 7 inch digital.Dapur pacu Yaris Cross terbaru ini mengemas mesin 1.500 cc. Kodenya 2NR-VE untuk varian bensin yang bertenaga 104 daya kuda dengan torsi 138 Nm. Adapun untuk varian hybrid memiliki kode mesin 2NR-VEX dengan output 89 daya kuda dan 121 Nm, serta dukungan motor listrik 79 daya kuda 141 Nm.Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, mengatakan ada beberapa grade pada model all New Yaris Cross. "Mengenai transmisi, hybrid menggunakan CVT sementara varian bensin bertransmisi CVT serta manual. Lalu ada dua tipe G dan S jadi antara mid dan high opsinya, lalu ada dengan GR package," tambahnya.