Mobil Terbaik Tahun 2022 Ternyata Diproduksi di Indonesia

Ajang tahunan World Car Awards sudah digelar dan menghasilkan sejumlah pemenang dari berbagai kategori. Uniknya, untuk mobil terbaik di tahun 2022 ini jatuh kepada mobil yang diproduksi di Indonesia.Para dewan juri menunjuk Hyundai Ioniq 5 sebagai World Car of the Year 2022. Selain itu,mobil ini juga menyabet gelar untuk World Electric Vehicle of the Year dan World Car Design of the Year yang diumumkan di New York International Auto Show (NYIAS).Mobil bergaya crossover yang diproduksi di pabrik Hyundai Cikarang, Jawa Barat, ini dipilih oleh 102 jurnalis otomotif dari 33 negara di seluruh dunia. Mobil listrik murni ini berkompetisi bersama 27 model pesaing yang diluncurkan pada tahun 2021, dan pada akhirnya berhasil memperoleh kemenangan di ketiga kategori di mana Ioniq 5 dinominasikan.Untuk World Electric Vehicle of the Year, juri memilih Ioniq 5 dari daftar awal 11 kendaraan, kemudian menjadi tiga finalis. Syarat untuk kategori ini adalah kendaraan harus ditenagai hanya oleh satu atau lebih motor listrik, diproduksi dalam volume setidaknya 5.000 unit per tahun, dan dijual di setidaknya dua pasar utama di paling sedikit dua benua pada rentang waktu antara 1 Januari 2021 – 30 Maret 2022.Untuk World Car Design of the Year, panelis yang terdiri dari enam pakar dari Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat memilih Ioniq 5 dari semua pesaing yang bersaing dalam lima kategori penghargaan lainnya. Panelis menilai setiap kendaraan berdasarkan gaya dan inovasi yang mampu melampaui batasan yang telah ditetapkan.