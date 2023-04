Main Off Road Motor Saat Puasa? Siapa Takut! Ini Tipsnya

1. Perhatikan Jadwal Berpuasa





2. Bawa Makanan dan Minuman Seperlunya

3. Perhatikan Kondisi Fisik

4. Siapkan Peralatan Keselamatan

5. Kenali Rute yang akan Ditempuh

6. Persiapkan Motor

Bulan Ramadan ini banyak berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari karena harus menjalankan ibadah puasa. Meski demikian hal ini tidak mengurangi semangat untuk beraktivitas, termasuk bermain off road dengan sepeda motor.Yamaha Riding Academy (YRA) Jawa Tengah kemudian memberikan beberapa tips berkendara off road naik motor di bulan puasa;Saat berpuasa, pola tidur dan makan berubah sehingga dapat mempengaruhi kondisi fisik. Oleh karena itu, pastikan untuk memperhatikan jadwal berpuasa dan menyesuaikan dengan jadwal berkendara off road agar tidak terlalu melelahkan.Simpan tenaga di pagi dan siang hari dengan tidak melakukan aktivitas yang berat, lalu memulai perjalanan di sore hari menjelang berbuka puasa. Atur waktu dan jarak tempuh berkendara dengan waktu berbuka puasa atau ibadah lainnya yang dilakukan.Saat melakukan hobi berkendara off road naik motor di bulan puasa, disarankan membawa makanan dan minuman seperlunya guna mengantisipasi jika sudah waktunya berbuka puasa namun kamu masih di perjalanan.Ketika berpuasa, tubuh kamu mungkin mengalami perubahan fisik. Jangan memaksakan diri untuk berkendara off road naik motor jika kamu merasa kurang bertenaga atau merasa tidak nyaman secara fisik. Istirahat yang cukup dan memperhatikan kesehatan sangat penting untuk melakukan kegiatan dengan nyaman.Pastikan kamu selalu menggunakan peralatan keselamatan seperti helm, jaket, sepatu boots, dan sarung tangan ketika berkendara off road naik motor. Disarankan juga membawa baju dan celana ganti, jika berbuka puasa di tempat makan umum.Sebelum berkendara off road naik motor, pastikan kamu sudah mengetahui rute yang akan ditempuh dan kondisi jalannya. Hindari rute yang berbahaya atau tidak aman untuk dikendarai, terutama waktu-waktu tertentu seperti malam hari.Hindari juga rute yang terlalu sulit dan berat, karena saat berpuasa kemungkinan tubuh tidak memiliki tenaga yang cukup, atau akan sangat menguras tenaga. Jadi pilih rute yang ringan dan fun agar tetap menikmati hobi berkendara off road. Upayakan tiba di tempat beristirahat sebelum waktu berbuka puasa.Selalu persiapkan kondisi motor tetap prima, agar saat berkendara tidak mengalami pemasalahan dengan sepeda motor. Cek terlebih dahulu kondisi mesin motor, ban, perangkat pengereman, dengan berpatokan pada buku manual dan pastikan juga melakukan perawatan berkala di bengkel resmi.