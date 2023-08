Mitsubishi Motors Luncurkan Compact SUV Mitsubishi XFORCE, Apa Saja Keunggulan Utamanya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Konsep eksterior



2. Interior yang menarik



3. Kenyamanan



4. Fitur Keselamatan



5. Memiliki harga dan pilihan warna yang beragam

(ROS)

Jakarta: Mitsubishi Motors Corporation resmi meluncurkan model compact SUV baru, Mitsubishi XFORCE. Mobil ini diperkenalkan di hadapan publik pertama kali dalam pameran otomotif, GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2023 (GIIAS 2023) yang berlangsung pada 10-20 Agustus 2023.Mitsubishi XFORCE dirancang sebagai kendaraan dengan model 5-seater yang dikembangkan dengan fokus penggunaannya yang cocok di wilayah ASEAN. Mobil ini juga memiliki karakter stylish dan robust, desain SUV autentik, yang berdasarkan pada konsep 'Best-suited buddy for an exciting life'.Dalam produk Mitsubishi XFORCE, Mitsubishi Motors membuat konsep pada mobil yang memberikan rasa aman dan kenyamanan penumpang saat berkendara. Untuk memenuhi kedua kebutuhan itu, Mitsubishi XFORCE dibuat dengan bodi berukuran compact, dilengkapi handling berkualitas, kenyamanan serta utilitas fitur seperti interior yang luas dan berbagai ruang penyimpanan."Compact SUV ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengemudi di kawasan ASEAN dan telah melalui uji coba secara berulang di kawasan ini. Kami berharap Mitsubishi XFORCE akan menjadi teman yang paling cocok untuk setiap petualangan yang ingin dilakukan oleh para pengemudi, memberi mereka kekuatan ekstra untuk melangkah lebih jauh dan mengalami sesuatu yang baru," ujar President and Chief Executive Officer Mitsubishi Motors, Takao Kato.Kehadiran Mitsubishi XFORCE ini juga mendapat ekspektasi besar, di mana mobil ini bisa menjadi penantang di segmen compact SUV. Bahkan, persis seperti ketika Mitsubishi Motors mengeluarkan model MPV, XPander yang mampu menjadi game changer lewat desain dan fitur-fitur tercanggih di kelasnya."Untuk itu, XFORCE harus menjadi Game Changer, seperti layaknya Xpander di tahun 2017 saat memasuki pasar Small MPV di Indonesia yang juga sangat populer saat itu," kata Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita.Lalu, apa saja keunggulan-keunggulan utama yang ditawarkan Mitsubishi Motors dalam produk terbaru, Mitsubishi XFORCE ini agar bisa bersaing di pasaran? Berikut di antaranya:Desain eksterior dengan konsep silky dan solid; identitas desain New Generation Dynamic Shield; Futuristic T-Shape Headlight; Stylish Rear Combination Lights; dipadukan dengan ban 18 inci menghasilkan profil kuat dari sebuah autentik SUV.- Interior terkini dengan nuansa yang modern. Dilengkapi dengan horizontal axis instrument panel dengan mélange dan mocha interior; floating console; dan ambient lighting.- Advanced Monolithic Display & Meter, terdiri dari Smartphone-link Display Audio (SDA) 12,3 inci yang menawarkan visual berkualitas tinggi, yang dilengkapi fungsi dan konten yang menarik dengan Wireless Connectivity Android Auto dan Apple Carplay4, serta Digital Driver Display 8 inci yang memberikan informasi yang beragam dan mudah dibaca dengan visual berkualitas tinggi.- Hands-free Power Liftgate, memberikan kemudahan dan kepraktisan membuka pintu bagasi dengan sensor kaki- Drive Mode dengan empat mode berkendara: Normal, Wet, Gravel, Mud. Wet Mode pertama kali disematkan pada model Mitsubishi Motors.- Dynamic Sound Yamaha Premium, sebuah sistem audio yang dikembangkan atas kolaborasi semangat dan teknologi Mitsubishi Motors dengan Yamaha, melibatkan engineer Mitsubishi Motors dan Yamaha Sound Meister, menciptakan dynamic sound untuk sistem audio tingkat tinggi. Dilengkapi dengan 8 speaker terintegrasi dan 4 Preset Equalizer (Signature, Lively, Powerful, Relaxing) yang dapat disesuaikan dengan mood pengendara, serta fitur Speed Compensated Volume (SCV).- Top-Class Roominess. Kenyamanan untuk pengemudi dan penumpang dengan ruang kabin shoulder room, leg room dan hip room yang terluas di kelasnya, diperkuat dengan 8-step reclining (17 hingga 33 derajat), konfigurasi kursi belakang 40:20:40 dengan seat material dengan fitur anti heat guard technology.- Top-Class Cargo Space terbaik di kelasnya– dilengkapi beragam ruang penyimpanan serbaguna dan ruang kargo yang dapat diatur sesuai kebutuhan.- Dual Zone Auto Climate Control – dengan teknologi Panasonic,Nanoe-X TM dan Memory Function.- Floor Console Box with Armrest & Cooling Function.- Ground Clearance 222 mm5 terbaik di kelasnya yang membuat pengendara lebih percaya diri melewati berbagai kondisi jalan.- Well-Tuned Suspension untuk kenyamanan berkendara.- Easy Handling, dengan radius putar yang kecil (5.2m) dan steer kemudi yang ringan.- Active Yaw Control (AYC).- Connected Car Service.Dalam Mobil Mitsubishi XFORCE, Mitsubishi Motors juga melengkapi fitur untuk keselamatan pengendalian di jalan, memberikan keamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan, dan dilengkapi dengan 4 airbags (driver, passenger dan side airbags), serta beberapa fitur ADAS, seperti: Active Stability Control, Hill Start Assist, Blind Spot Warning, serta Rear Cross Traffic Alert, Tire Pressure Monitoring System, dan sebagainya.Terhitung sejak diluncurkan pada world premiere di GIIAS 2023, Mitsubishi XFORCE secara resmi dipasarkan di Indonesia oleh MMKSI dalam dua pilihan varian, dan enam pilihan warna, dengan harga on the road (OTR).Salah satunya, Mitsubishi XFORCE Ultimate CVT. Mobil ini dijual dengan harga Rp412.900.000. Juga memiliki beragam warna seperti Graphite Gray Metallic, Energetic Yellow, Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver, dan Red Metallic.Tak kalah menarik adalah varian Mitsubishi XFORCE Exceed CVT yang dijual seharga Rp379.900.000. Terdapat beragam pilihan warna yang diproduksi untuk mobil ini, yakni Graphite Gray Metallic, Energetic Yellow, Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver, Red Metallic.Varian Mitsubishi XFORCE saat ini telah dilengkapi dengan varian baru dengan beberapa fitur ADAS, seperti Active Stability Control (ASC), Blind Spot Warning (BSW), and Rear Cross Traffic Alert (RCTA), di antara lain untuk lebih mendukung keamanan berkendara. Mitsubishi Motors juga berencana untuk meluncurkan satu varian yang lebih tinggi dengan fitur ADAS yang lebih lengkap.