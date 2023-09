Simak! Keunggulan Fitur Mitsubishi XFORCE Siap Disandingkan dengan Kompetitor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Konsep interior dan eksterior yang menarik

2. Dilengkapi mode yang menyesuaikan kondisi jalan

3. Fitur Dynamic Sound Yamaha

4. Berbagai fitur keselamatan yang dirancang untuk keamanan pengendara

Jakarta: Mitsubishi Motors Corporation memperkenalkan model compact SUV terbaru, Mitsubishi XFORCE. Produk tersebut pertama kali diluncurkan pada hari pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE, BSD, Tangerang, 10 Agustus 2023.Mitsubishi XFORCE merupakan mobil model compact SUV yang secara khusus dirancang untuk penggunaan di wilayah ASEAN. Mobil ini memiliki karakter stylish dan robust, desain SUV autentik, yang berdasarkan pada konsep 'Best-suited buddy for an exciting life.'Beragam keunggulan juga ditawarkan dalam Mitsubishi XFORCE ini. Mulai dari handling yang sangat baik, kenyamanan, serta utilitas fitur seperti interiornya yang luas dan berbagai ruang penyimpanan. Dengan pengembangan menyeluruh, Mitsubishi XFORCE juga diklaim memberikan rasa aman dalam pengendalian di berbagai cuaca dan kondisi jalan, sekaligus menghadirkan kegembiraan dalam perjalanan sehari-hari."Selain memenuhi kebutuhan akan performa berkendara, kemudahan handling, interior yang nyaman, kemudahan penggunaan berbagai fitur, dan segalanya yang dituntut dari sebuah compact SUV, kami telah mencurahkan hati dan jiwa kami ke dalam pengembangan XFORCE untuk menghadirkan kegembiraan berkendara sehari-hari bagi pelanggan kami," kata President and Chief Executive Officer Mitsubishi Motors, Takao Kato."Compact SUV ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengemudi di kawasan ASEAN dan telah melalui uji coba secara berulang di kawasan ini. Kami berharap Mitsubishi XFORCE akan menjadi teman yang paling cocok untuk setiap petualangan yang ingin dilakukan oleh para pengemudi, memberi mereka kekuatan ekstra untuk melangkah lebih jauh dan mengalami sesuatu yang baru," katanya.Hal tersebut diamini Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKS) Atsushi Kurita. Ia memastikan berbagai fitur dilengkapi dalam Mitsubishi XFORCE ini demi kenyamanan pengendara saat berkendara."Kebutuhan akan segmen dipicu oleh faktor emosional seperti status sosial, kepribadian serta citra prestisius. Namun, faktor fungsional seperti fitur yang lengkap, kenyamanan dan keamanan serta performa kendaraan yang kuat juga menjadi elemen penting dalam memilih kendaraan yang tidak hanya dapat mendukung aktivitas sehari-hari, namun juga untuk rekreasi dan interaksi sosial," kata Atsushi.Dengan berbagai keunggulan dan kelengkapan fitur-fiturnya, kehadiran Mitsubishi XFORCE diharapkan bisa menjadi penantang di segmen SUV kompak dengan produk-produk lainnya seperti Wuling Alvez, Honda HR-V, Hyundai Creta, dan Suzuki Grand Vitara.Bagi Mitsubishi Motors, kehadiran Mitsubishi XFORCE memiliki kesamaan ekspektasi seperti saat mereka pertama kali meluncurkan model MPV, Xpander yang langsung menjadi game changer lewat desain dan fitur-fitur tercanggih di kelasnya."Kehadiran Mitsubishi XFORCE akan memberikan definisi baru pada segmen compact SUV di Indonesia yang sejalan dengan preferensi beragam konsumen yang menyiratkan kebutuhan akan mobil compact SUV yang mengakomodasi sisi futuristic, prestigious, dan comfort, ditunjang oleh layanan purnajual dalam tingkatan yang optimal. XFORCE hadir di pasar populer yang telah diisi banyak merek dengan berbagai teknologi, model, dan fitur yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk itu, XFORCE harus menjadi game changer, seperti layaknya Xpander di tahun 2017 saat memasuki pasar Small MPV di Indonesia yang juga sangat populer saat itu," tuturnya.Lalu apa saja keunggulan fitur-fitur yang ditawarkan dalam Mitsubishi XFORCE agar bisa bersaing dengan kompetitornya? Simak ulasan lengkap berikut ini.(Foto: Dok. MMKSI)Mitsubishi XFORCE memiliki desain yang dibuat dengan konsep yang menarik. Baik dari sisi eksterior dan interior.Dari sisi eksterior, Mitsubishi XFORCE memiliki konsep desain Silky & Solid. Berdasarkan konsep ini, kendaraan ini memiliki desain SUV autentik yang stylish, namun bertenaga menggabungkan keanggunan dan ketangguhan, sehingga mewujudkan gaya kehadiran tingkat atas yang berwibawa di pemandangan kota-kota ASEAN hingga alam luar yang luar biasa.Bagian atas bodi mengekspresikan kehalusan yang lapang dengan atap mengambang dan permukaan ramping yang dimulai dari lambang tiga berlian di depan dan mengalir di sepanjang sisi ke belakang. Bagian bawah bodi mengadopsi proporsi SUV yang kokoh dan bertenaga-spatbor berotot mengekspresikan kelincahan seorang atlet, sementara ground clearance kelas atas 222 mm4 ditambah roda 18 inci dan ban berdiameter besar menyempurnakan jalan penanganan di jalan yang kasar.Di bagian depan, muka depan Dynamic Shield telah berevolusi sejalan dengan konsep desain. Di sini, desain yang terdiri dari bumper kiri dan kanan yang melindungi gril depan yang melambangkan performa powertrain, dipadukan secara tiga dimensi untuk menciptakan wajah depan yang sporty dengan kesan mendalam. LED daytime running light menggabungkan bentuk-L dengan aksen celah untuk memancarkan cahaya dalam bentuk-T yang ikonik, membuat SUV ini langsung dapat dikenali sebagai model Mitsubishi bahkan dari kejauhan, sekaligus menekankan posturnya yang lebar.Di sisi bodi, permukaan yang kaya dan berotot berpadu dengan pahatan fender depan dan belakang serta garis karakter untuk mengekspresikan kekuatan dan kedinamisan SUV. Dengan mengadopsi desain berbentuk T yang sama untuk lampu belakang LED seperti bagian depan, bagian belakang mendapatkan tampilan yang lebar dan stabil.Sisi interior Mitsubishi XFORCE juga tak kalah menarik. Suasana modern dan futuristik juga kental terasa dari sisi interior. Dilengkapi dengan horizontal axis instrument panel dengan melange dan mocha interior, floating console, dan ambient lighting menambah kesan mewah.Advanced Monolithic Display Meter, terdiri dari Smartphone-link Display Audio (SDA) 12,3 inci yang menawarkan visual berkualitas tinggi, dilengkapi fungsi dan konten yang menarik dengan Wireless Connectivity Android Auto dan Apple Carplay, serta Digital Driver Display 8 inci yang memberikan informasi yang beragam dan mudah dibaca dengan visual berkualitas tinggi. Lalu fitur hands-free Power Liftgate, memberikan kemudahan dan kepraktisan membuka pintu bagasi dengan sensor kaki.(Foto: Dok. MMKSI)Fitur lain yang tidak dimiliki oleh kompetitor di kelasnya, yaitu empat mode berkendara yang disematkan di Mitsubishi XFORCE. Keempat mode berkendara tersebut antara lain Normal, Wet, Gravel, dan Mud.Seluruh mode berkendara bisa disesuaikan tergantung kondisi jalan seperti kondisi jalan normal, basah, berlumpur dan berkerikil/berbatu. Keempat mode ini diklaim sesuai dengan kondisi ragam jalan yang ada di Indonesia. Sedangkan khusus untuk Wet Mode di Mitsubishi XFORCE merupakan yang pertama kali disematkan pada model Mitsubishi Motors."Mobil ini dikembangkan untuk pasar Indonesia. Indonesia berarti dari Jakarta hingga seluruhnya. Mobil ini kan punya driving mode empat salah satunya wet mode. Mode ini bisa disesuaikan dengan jalan apa pun. Untuk wet mode atau jalan basah ini, tentu bisa digambarkan dengan kondisi jalan yang dipenuhi genangan air," ujar Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Tetsuhiro Tsuchida.Fitur lain yang menjadi keunikan sekaligus keunggulan Mitsubishi XFORCE antara lain Dual Zone Auto Climate Control dengan teknologi Panasonic, Nanoe-X TM dan Memory Function, floor Console Box with Armrest & Cooling Function, Well-Tuned Suspension untuk kenyamanan berkendara, Easy Handling, dengan radius putar yang kecil (5.2m) dan steer kemudi yang ringan. Tak ketinggalan fitur Active Yaw Control (AYC) seperti layaknya mobil-mobil premium juga tersedia di Mitsubishi XFORCE.(Foto: Dok. MMKSI)Keunggulan fitur lainnya yang ditawarkan dalam Mitsubishi XFORCE ini, yakni sistem audio. Dalam mobil tersebut Mitsubishi Motors menggunakan Dynamic Sound Yamaha Premium. Ini merupakan sebuah sistem audio yang dikembangkan atas kolaborasi semangat dan teknologi Mitsubishi Motors dengan Yamaha. Mitsubishi XFORCE ini juga merupakan model yang pertama kali dilengkapi dengan Dynamic Sound Yamaha Premium."Mode itu bisa dipilih dan disesuaikan dengan kondisi ruangan dan juga bisa dikombinasikan dengan mood si pengendara. Kamu juga pasti sudah tahu, audio mobil ini juga punya speed sensing volume, yang bisa mendeteksi kecepatan. Jadi meski dalam kecepatan tinggi, customer tetap bisa mendengarkan kualitas audio terbaik dari buatan Yamaha. Jadi setiap penumpang dan keluarga yang ada di dalam mobil bisa menikmati audio terbaik dari Yamaha di mobil ini," ucapnya.Pembuatannya melibatkan engineer Mitsubishi Motors dan Yamaha Sound Meister. Tujuannya untuk menciptakan kualitas audio yang tinggi serta menciptakan dynamic sound.(Foto: Dok. MMKSI)Guna menghasilkan suara berkualitas tinggi, Mitsubishi Motors melengkapi XFORCE dengan delapan speaker terintegrasi. Dari delapan speaker, terbagi dalam tweeter depan di pilar A pada kedua sisi, woofer di pintu depan, dan speaker koaksial dua arah di pintu belakang.Mitsubishi Motors mengambil langkah-langkah untuk memaksimal performa speaker serta mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan kualitas suara di dalam mobil itu sendiri. Dengan volume dan kualitas suara yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraan, penumpang dapat menikmati mid dan high yang terdefinisi dengan baik dan bass yang dinamis bahkan di jalan yang kasar.Untuk pengalaman berkendara yang lebih maksimal, sound system juga menawarkan empat tipe suara yang dapat dipilih sesuai dengan selera musik dan suasana hati (Lively, Signature, Powerful dan Relaxing) serta fitur Speed Compensated Volume (SCV).Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan Smartphone-link Display Audio (SDA) berukuran 12,3 inci yang memancarkan kesan canggih sekaligus memberikan lingkungan berkendara yang nyaman. Pengguna juga dapat menyambungkan smartphone Android™ atau iPhone dan menikmati aplikasi Android Auto™ atau Apple CarPlay di layar lebar, ini juga mendukung fitur Web Link dan memungkinkan layar smartphone ditampilkan ke layar, dari mana pengguna dapat mengoperasikan smartphone mereka.Menariknya, dalam fitur dynamic sound ini disusun menjadi sebuah akustin dalam kabin XFORCE. Fitur ini yang membuat XFORCE berbeda dengan merek-merek lainnya."Mode itu bisa dipilih dan disesuaikan dengan kondisi ruangan dan juga bisa dikombinasikan dengan mood si pengendara. Kamu juga pasti sudah tahu, audio mobil ini juga punya speed sensing volume, yang bisa mendeteksi kecepatan. Jadi meski dalam kecepatan tinggi, customer tetap bisa mendengarkan kualitas audio terbaik dari buatan Yamaha. Jadi setiap penumpang dan keluarga yang ada di dalam mobil bisa menikmati audio terbaik dari Yamaha di mobil ini," jelas Director of Product Strategy Division PT MMKSI, Hikaru Mii.(Foto: Dok. MMKSI)Selain memiliki keunggulan dalam audio, Mitsubishi XFORCE juga memiliki fitur keselamatan untuk memberikan rasa aman saat berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan. Mobil ini dilengkapi dengan 4 airbags (driver, passenger dan side airbags), serta beberapa fitur ADAS, seperti: Active Stability Control, Hill Start Assist, Blind Spot Warning, serta Rear Cross Traffic Alert, Tire Pressure Monitoring System, dan sebagainya.Kemudian terdapat fitur Driving Score yang dirancang untuk bisa merekam cara berkendara pengemudinya. Fitur ini mencatat cara berkendara yang ideal bagi pengemudinya."Semoga customer bisa menikmati fitur driving score ini. Ini memang hiburan tapi juga bisa mengajak customer untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang lebih aman," kata Hikaru.