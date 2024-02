Mau Beli Mobil Baru Tapi Mobil Lama Belum Laku? Nih Solusinya!

Ahmad Garuda • 17 Februari 2024 19:17



Jakarta - Faktor yang biasa jadi halangan bagi seseorang untuk menyegerakan pembelian kendaraan, biasanya karena faktor mobil yang mereka gunakan saat ini belum laku. Meski solusinya cukup banyak, namun ketemu harga yang pas itu jadi satu halangan besar. Namun Anda bisa mulai coba bertanya di momobil.id dan momotor.id yang merupakan marketplace jual-beli kendaraan baru dan bekas. Apalagi mereka ikut meramaikan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Kedua platform digital tersebut jadi Official Trade-in Partner untuk pertama kalinya. Head of Digital Center of Excellence Adira Finance, Manuel Irwanputera, mengungkapkan bahwa momobil.id dan momotor.id merupakan solusi digital dari Adira Finance untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. “Kami bangga menjadi bagian dari IIMS yang merupakan perhelatan akbar di Industri otomotif Indonesia, di mana mulai tahun ini sampai 3 tahun ke depan Kami berpartisipasi sebagai Official Trade in Partner. Kami berharap bisa memberikan solusi bagi pelanggan yang ingin membeli kendaraan baru namun ingin lebih mudah menjual kendaraan lama, dengan memfasilitasi on the spot kebutuhan ini”, ujarnya Manuel Irwanputera dalam keterangan persnya hari ini. Usung Tagline Khusus Dalam keikutsertaan mereka kali ini, keduanya mengusung tagar #AutoMenangBanyak selama ajang IIMS berlangsung. Di antaranya yaitu inspeksi transparan dan penawaran harga terbaik maksimal dalam 1 jam. Tidak hanya itu, bagi pelanggan yang mengunjungi booth tukar tambah momobil.id dan momotor.id juga berkesempatan untuk mendapatkan promo menarik lainnya. Bagi Anda yang ingin melakukan transaksi tukar tambah mobil di IIMS 2024, berbagai kemudahan serta penawaran eksklusif bisa didapatkan. Jika ingin membeli mobil menggunakan pembiayaan mobil baru KPM Prima akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti bunga spesial mulai 1,99% p diskon biaya admin sampai dengan 50%, gratis biaya provisi dan bonus asuransi ban selama 12 bulan oleh Zurich, serta fasilitas approval di tempat. Sedangkan, bagi pelanggan yang ingin tukar tambah motor lama, berkesempatan juga tak kalah heboh soal penawaran khusus. Mulai dari cashback, pembiayaan Adira Finance untuk mendapat keuntungan berupa potongan tenor, serta fasilitas approval di tempat. Pengunjung bisa melakukan tukar tambah kendaraan di booth momobil.id & momotor.id dengan mekanisme sebagai berikut. -Pelanggan datang ke booth tukar tambah momobil.id dan momotor.id dengan membawa kendaraan lama dan STNK -Melakukan pendaftaran di booth tukar tambah -Kendaraan yang ingin di tukar tambah akan di inspeksi oleh petugas di booth -Setelah dilakukan inspeksi, pihak momobil.id dan momotor.id akan memberikan penawaran harga maksimal dalam waktu 1 jam -Selagi menunggu inspeksi kendaraan, pelanggan bisa memilih mobil atau motor baru yang diinginkan -Setelah harga tukar tambah disetujui, akan dilakukan serah terima kendaraan yang dijual dan akan dibantu petugas untuk memproses pembelian mobil atau motor baru menggunakan pembiayaan Adira Finance. Serah terima kendaraan ini dilakukan di booth tukar tambah momobil.id dan momotor.id yang berlokasi di Area Parkir Barat Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran “Forum Wartawan Otomotif Indonesia (FORWOT) mengapresiasi kehadiran momobil.id dan momotor.id selaku Official Trade-in Partner dari IIMS 2024 yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelanggan melakukan tukar tambah kendaraan mobil dan motor. Kami juga mengapresiasi dukungan dari MUFG dan Bank Danamon sebagai Official Bank Partner serta Adira Finance sebagai Official Multifinance Partner.” ungkap Ketua FORWOT, Indra Prabowo yang juga jadi pembicara di momentum tersebut.