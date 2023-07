2 Mercedes-AMG Diperkenalkan, Ada Rakitan Lokalnya

New Mercedes-Benz A 35 4MATIC Sedan





AMG merupakan model performa tinggi dari Mercedes-Benz. PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) kemudian memperkenalkan 2 model terbaru dari kalangan AMG dan satu diantaranya sudah dirakit di dalam negeri.Perusahaan memperkenalkan AMG A 35 4MATIC Sedan dan AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback terbaru, sekaligus menjadi model ke-7 dan ke-8 yang diperkenalkan di tahun ini. Sedangkan model A 35 4MATIC Sedan merupakan model yang sudah dirakit secara lokal di Wanaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat."Filosofi 'One Man, One Engine' diterapkan pada mesin A 45 S 4MATIC+ Hatchback, sementara A 35 4MATIC Sedan adalah model yang dirakit di pabrik kami di Wanaherang," ujar President Director PT MBDI, Choi Duk Jun, melalui keterangan tertulisnya.AMG A 35 4MATIC Sedan adalah model entry level pada lini Mercedes-AMG. Model ini menawarkan tampilan yang ringkas dan elegan. Sebagai pembeda, mobil sedan ini dibekali dengan pelek AMG light-alloy 19 inci dengan desain dynamic spoke, rear apron AMG, dan panoramic sliding sunroof.Kemudian untuk interiornya sudah mengadopsi kursi sport yang dilapis penutup berbahan ARTICO man-made leather/MICROCUT Fibre Black, Setir mobil AMG Performance, dan sabuk pengamanan berwarna merah.Di balik kap mesin tersedia mesin dengan kode M260 2.000 cc 4-silinder 8 transmisi yang dapat menghasilkan tenaga 306 daya kuda dan torsi 400 Nm. Catatan akselerasi 0-100 km/jam yang sudah dicatatkan bisa menyentuh hitungan 4,8 detik.Sedangkan AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback lebih mengedepankan kenyamanan dan performa. Tampilannya didukung apron depan dan belakang khas AMG, roda AMG 5-twin-spoke light-alloy 19 inci, sampai garis-garis AMG dengan tampilan elegan dan sporty.Kemudian untuk interiornya sudah dibekali stir AMG Performance berbahan Nappa Leather dan microfiber MICROCUT, kursi AMG Performance untuk pengemudi dan penumpang; dan elemen trim AMG berwarna hitam dan silver.Filosofi One Man, One Engine di AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback ditunjukan dengan mesin M139q 2.000 cc 4-silinder dengan transmisi 8 percepatan otomatis. Mesin ini bertenaga 421 daya kuda dan torsi 500 Nm, sehingga dapat melaju dari 0-100 km/jam dalam hitungan 3,9 detik.Kedua mobil ini diklaim sudah bisa dipesan di dealer dengan harga Rp1,180 miliar untuk AMG A 35 4MATIC Sedan dan Rp1,510 miliar untuk AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback (off the road).