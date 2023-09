Apa Itu Uji Emisi, dan Bagaimana Standar Emisi Kendaraan di Indonesia?

Apa itu uji emisi?



Standar emisi gas buang di Indonesia

Kategori M (Kendaraan roda empat untuk angkutan orang):

Kategori N (kendaraan roda empat atau lebih untuk angkutan barang) dan kategori O (kendaraan bermotor penarik/gandeng)

Kategori L (sepeda motor)

Jakarta: Uji emisi kendaraan merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di kota-kota besar. Uji emisi adalah proses pengujian untuk mengukur jumlah gas buang atau partikel yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.Dengan uji emisi, harapannya adalah memastikan semua kendaraan memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan demi melindungi kualitas udara dan lingkungan.Uji emisi adalah proses pengukuran gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor saat beroperasi. Gas-gas buang ini termasuk karbon dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), oksida nitrogen (NOx), dan partikel-partikel padat.Pengujian ini penting karena gas-gas tersebut dapat memiliki dampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan manusia.Kendaraan yang menjalani uji emisi bisa diketahui gas buang yang keluar dalam berbagai kondisi, termasuk saat mesin dalam keadaan idle (diam) ataupun saat kondisi berkendara.Standar uji emisi adalah batasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jumlah gas buang yang diizinkan oleh kendaraan dalam pengujian. Standar emisi biasanya terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk emisi CO2, CO, HC, NOx, dan partikel padat.Lalu bagaimana dengan standar emisi di Indonesia? Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017, sejak tahun 2018, standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor di Indonesia adalah Euro 4.Euro 4 adalah standar untuk kendaraan yang memerlukan penggunaan bahan bakar dengan kandungan sulfur yang sangat rendah (0,005 persen atau 50 ppm) dan benzena (maksimum 1 persen volume).Berikut ini ambang batas emisi gas buang untuk kendaraan di Indonesia:- CO: 4 persen- HC: 1.000 ppm- CO: 1 persen- HC: 150 ppm- CO: 0,5 persen- HC: 100 ppm- CO: 4 persen- HC: 1.100 ppm- CO: 1 persen- HC: 200 ppm- CO: 0,5 persen- HC: 100 ppm- CO: 4,5 persen- HC: 6.000 ppmCO: 5,5 persemHC: 2.200 ppmCO: 4 persenHC: 1.200 ppmCO: 3 persenHC: 1.000 ppm