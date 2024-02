Suzuki Ertiga Hybrid Cruise Ambil Status Flagship

Ekawan Raharja • 18 Februari 2024 09:14



Jakarta: Suzuki Indonesia secara resmi memperkenalkan All New Ertiga Hybrid Cruise kepada konsumen di Indonesia. Varian ini memiliki sejumlah perbedaan di sektor penampilan, dan berstatus sebagai flagship untuk model Ertiga. Deputy 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, menjelaskan varian cruise ini diposisikan sebagai varian tertinggi dari model Ertiga Hybrid yang telah lebih dahulu diluncurkan dua tahun lalu. Sebagai produk domestik yang berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan di Indonesia, Ertiga Hybrid Cruise mendapat ubahan pada desain tampilan, serta kapasitas lithium-ion battery sistem hybridnya guna meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri pengendara. "Menambah pilihan pada segmen MPV seri hybrid kami, Suzuki melakukan sejumlah elevasi khususnya pada desain dan teknologi elektrifikasi Ertiga Hybrid Cruise. Ubahan ini didesain langsung di Indonesia, dan kami hadirkan khusus untuk pasar Indonesia, guna menyasar keluarga pintar yang menaruh perhatian besar pada kenyamanan, gaya, dan efisiensi mobilnya," ujar Donny pada Sabtu (17-2-2024) di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Ertiga Hybrid Cruise diperlengkapi dengan sejumlah ubahan pada sisi eksteriornya. Pada wajah mobil, dapat ditemui penambahan Front Garnish Bumper dan Front Under Spoiler yang menambah aksen modern. Pada sisi samping bodi terdapat pembaruan New Side Body Decal dan New Side Under Spoiler. Sedangkan pada belakang mobil, dapat diberikan New Rear Upper Spoiler dan New Rear Garnish Desain yang ergonomis. Ertiga Hybrid Cruise dimotori oleh mesin K15B dan dilengkapi teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas baterai Lithium-ion menjadi 10Ah untuk memberikan kinerja yang lebih optimal. Sematan teknologi hybrid merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan mobil yang ramah lingkungan untuk menemani mobilitas penggunanya sehari-hari. Untuk menambah kebanggan penggunanya, Ertiga Hybrid Cruise menghadirkan variasi warna baru dengan dua pilihan warna yaitu Cool Black dan pilihan two-tone colour baru yaitu Pearl Snow White + Cool Black, serta pilihan transmisi manual (MT) dan automatic (AT). Harga Suzuki Ertiga Hybrid Cruise Suzuki Ertiga Hybrid Cruise (AT/Cool Black) : Rp 299.000.000 Suzuki Ertiga Hybrid Cruise (AT/Two Tone) : Rp 301.000.000 Suzuki Ertiga Hybrid Cruise (MT/Cool Black) : Rp 288.000.000 Suzuki Ertiga Hybrid Cruise (MT/Two Tone) : Rp 290.000.000