Fitur Ini Cocok Banget Buat yang Suka Lupa Matiin Lampu Mobil

(ERA)

Salah satu kebiasaan buruk yang kadang dilakukan pengemudi mobil adalah lupa mematikan lampu saat kelar berkendara, dan efeknya bikin aki cepat tekor. Tetapi sekarang para pengemudi tidak perlu khawatir lupa mematikan lampu mobil usai perjalanan karena fitur ini akan mengatur lampu secara otomotif.Sejumlah pabrikan otomotif sekarang ini sudah menggunakan fitur Autolight with Guide Me Light, seperti yang ada di Suzuki Ertiga Hybrid. Cara kerja lampu ini adalah menghidupkan atau mematikan lampu berdasarkan kondisi di sekitar.4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, menyebutkan, "Dengan fitur ini, pemilik Ertiga Hybrid tidak perlu khawatir jika lupa mengoperasikan tuas untuk menyalakan lampu karena jika tuas sudah diatur pada posisi Auto maka lampu mobil akan menyala secara otomatis saat kondisi sekitar gelap.""Keuntungan lain juga dapat dirasakan jika pelanggan memiliki garasi atau sedang berada di tempat yang minim pencahayaan saat mobil terparkir karena fitur Autolight with Guide Me Light akan membuat lampu menyala sehingga memudahkan ketika akan mencari atau meninggalkan tempat,” beber Donny melalui keterangan resminya.Fitur Autolight with Guide Me Light dapat membaca kondisi cahaya sekitar dan secara otomatis mengaktifkan headlight jika sudah diperlukan. Selain itu sinar headlight juga dapat mati secara otomatis ketika kondisi sudah terang atau saat mesin dimatikan sehingga pengendara tidak perlu khawatir daya accu akan habis akibat lampu yang nyala terus menerus.Terintegrasi dengan fitur Auto Headlight, fitur Guide Me Light yang berasal dari pancaran sinar lampu utama mobil dapat membantu pengendara yang sedang mencari atau menuju kendaraan (from home) dengan mudah menuju area depan mobil. Selanjutnya jika ingin meninggalkan kendaraan (to home) di kondisi gelap, fitur ini akan membantu sehingga pengendara yang sedang mencari jalan dapat leluasa melangkah sekaligus melakukan aktivitas.