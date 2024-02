Wuling Motors Pamer 3 Mobil Listrik di IIMS 2024, 1 Baru Diperkenalkan

Ekawan Raharja • 19 Februari 2024 13:30



Jakarta: Wuling Motors cukup agresif di segmen mobil listrik di Indonesia. Mereka memanfaatkan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 untuk menampilkan produk-produk mobil listriknya, dan 1 diantaranya belum mulai di jual. Pabrikan asal China tersebut memamerkan Air ev dan BinguoEV untuk konsumen di Indonesia. Kemudian di IIMS 2024 memperkenalkan CloudEV untuk pertama kalinya kepada konsumen di Tanah Air. "Kami tidak hanya menghadirkan rangkaian produk EV yang telah dipasarkan di Indonesia, melainkan juga menampilkan pertama kali CloudEV kepada publik dalam ajang pameran otomotif tahunan ini," terang Sales & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, di IIMS 2024. Tidak hanya itu saja, pihak pabrikan juga menyediakan unit test drive sebanyak 4 unit BinguoEV dan 2 unit Air ev. Selain itu, ada juga 1 unit New Almaz RS Pro Hybrid dan 1 unit Alvez. Secara keseluruhan, rival Chery ini membawa 13 unit mobil yang terdiri dari berbagai segmen mulai dari kendaraan listrik, MPV, dan SUV. Di kelas SUV SUV diramaikan dengan kehadiran New Almaz RS Pro Hybrid dan Alvez. Kemudian, lini produk MPV yang ditampilkan di antaranya adalah New Cortez dan Confero. Baca Juga: Gesits Raya G Dapat Livery Garuda, Cuma 100 Unit Promo di IIMS 2024 Mereka menyajikan beragam promo bagi para pengunjung yang melakukan transaksi pembelian lini kendaraan listriknya selama IIMS 2024 berlangsung. Program Extensive Free Maintenance untuk biaya jasa dan suku cadang tersedia khusus bagi setiap pembelian Air ev dengan masa berlaku hingga 8 tahun atau mencapai jarak tempuh 150.000 kilometer dan BinguoEV dengan masa berlaku hingga 15,5 tahun atau mencapai jarak tempuh 155.000 kilometer (mana yang tercapai lebih dahulu). Program Lifetime Core EV Component Warranty bisa dinikmati oleh seluruh konsumen yang melakukan pembelian semua tipe Air ev dan BinguoEV. Garansi tersebut meliputi komponen-komponen inti kendaraan listrik, seperti power battery, drive motor, hingga motor control unit. Terdapat pula special EV charging device dengan biaya tambahan sebesar Rp5.000.000 untuk mendapatkan charging device OCPP bagi pemesan Air ev Long Range atau gratis charging device Non OCPP bagi pemesanan Air ev Long Range dan semua tipe BinguoEV. Pengunjung yang melakukan transaksi selama pameran bisa menikmati berbagai kemudahan seperti uang muka ringan, cicilan terjangkau, hingga gratis biaya servis berkala selama 4 tahun atau mencapai jarak tempuh 50.000 kilometer (mana yang tercapai lebih dahulu). Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah spesial berupa emas 2 gram tanpa diundi serta lucky dip berhadiah logam mulia, saldo e-wallet, sampai dengan gawai canggih. Terdapat pula program trade in bagi pemilik seri Almaz yang ingin mengganti unitnya menjadi New RS Pro atau New RS Pro Hybrid. Melalui program ini, konsumen juga berhak mendapatkan additional trade in value sebesar Rp5.000.000 (syarat dan ketentuan).